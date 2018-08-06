"Ты вдохновляешь меня": Полякова трогательно поздравила маму с днем рождения

Фото: Оля Полякова вместе со своей мамой (instagram.com/polyakovamusic)

Маме певицы исполнилось 60 лет

Эпатажная суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова трогательно поздравила свою маму Светлану с днем рождения. Также певица на своей странице в Instagram опубликовала несколько потрясающих снимков, где она запечатлена с мамой сейчас и в годы своего детства.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Моя дорогая, любимая, самая красивая и самая добрая на свете мамочка! С днем рождения! Ты так вдохновляешь меня, смотря на тебя, я понимаю, что возраста не существует, вернее существует, только молодой и жаждущий полноты жизни! Мне так приятно и радостно смотреть на тебя веселую и вечно куда-то уезжающую, летящую навстречу новым впечатлениям! Я не боюсь взрослеть, глядя на тебя, ибо в 60 жизнь продолжается! Люблю и очень горжусь тобой! Ты, главное, будь здорова!" – пишет Оля.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

На одном фото мама певицы держит маленькую Олю на руках. Суперблондинке, наверное, нет еще и годика.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

На втором снимке Полякова запечатлена в подростковом возрасте. Рядом с будущей звездой стоит ее мама.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также суперблондинка показала фанам фото, где она стоит со своей мамой и дочерью в индийских нарядах.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Пользователи соцсети были в восторге и пожелали Светлане Поляковой долгих лет жизни.

"Очень красивое фото, вы такие милые", "Я б не сказал что ей 60", "Оля, вы меня конечно простите, но мамочка твоя в 1000 раз красивее. С днем рождения", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

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