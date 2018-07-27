"Українські Мальдіви": Злата Огневич показала незвідану красу України в новому кліпі

Злата Огневич показала нову відеороботу (фото: прес-служба)

Огневич поставила перед собою мету показати Україну, яку ще не бачили

Відома українська виконавиця Злата Огневич представила своїм прихильникам новий кліп на україномовну пісню DOLONI ("Долоні").

В цей раз відома артистка у своєму новому відео вирішила зробити акцент на красі українського острова Джарилгач, про існування якого багато хто навіть не здогадуються. Чудове місце в Херсонській області стало об'єктом для зйомки нового кліпу Злати Огневич на пісню DOLONI, автором якої традиційно став Михайло Некрасов і Mike Jr.J з США, а слова пісні написала сама Злата у співавторстві з Melada Moar.

Злата Огневич випустила кліп на пісню DOLONI

Дві доби до початку липня тривали зйомки відео на чолі з режисером кліпу Костянтином Гордієнком, з яким Злата Огневич вже працювала за кліпами "Танцювати" і "Do мене".



Річний саунд і заводні ритми вирішили екранізувати там, де мало хто був з українців, адже це місце по праву називають "українськими Мадьдивами".



"Наша країна має унікальну, неповторну красу! Є безліч місць, про які ми з вами навіть не здогадуємося. Справжнім відкриттям для мене став острів Джарилгач і тому мій новий кліп про Україну, яку ви ще не бачили", - говорить Злата Огневич про прем'єру свого нового кліпу "DOLONI".

Як проходили зйомки кліпу Злати Огневич на пісню DOLONI (фото: прес-служба співачки)

Також Огневич розповіла, що на написання тексту пісні її надихнули шанувальники на численних концертах, які вона дає.



"Пісня "DOLONI" дуже знакова для мене! Не тільки тому, що ми робили її з хлопцями з іншого континенту, але й тому, що вона з'явиться в моєму першому альбомі. Зараз я працюю над ним, і відчуваю величезне натхнення, як ніколи! Текст до цієї пісні прийшов вночі, після мого концерту, коли я згадувала глядачів, їх долоні і написала частину приспіву", - пояснила суть нової композиції співачка.

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Огневич стала запрошеною гостею на масштабному заході Miss Ukrainian Canada 2018, захід пройшов в Торонто. Крім концерту, Злата Огневич також показала яскравий трюк в самому центрі Торонто.

Що не дивно, адже співачка намагається підтримувати себе у відмінній формі. Так, під час зйомок кліпу в Херсонській області Огневич намагалася поєднати приємне з корисним - і нову відеороботу зробити, і відпочити. Під час незвичайної відпустки Огневич блиснула апетитними формами, побалувавши шанувальників відвертими фото.

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