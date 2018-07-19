"Удивлению местных жителей не было предела": украинская певица показала трюк в центре Торонто

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич выступила на Miss Ukrainian Canada 2018 в Торонто

Популярная украинская певица Злата Огневич стала приглашенной гостьей на масштабном мероприятии Miss Ukrainian Canada 2018, которое состоялось в Торонто.

Концертная программа Златы была встречена шквалом аплодисментов. Более того, зрители знали песни артистки наизусть и подпевали, а во время исполнения композиции "За лісами, горами" гости концерта традиционно включили фонарики на телефонах.

Злата Огневич на Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: пресс-служба певицы)

Злата Огневич на Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: пресс-служба певицы)

Злата Огневич на Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: пресс-служба певицы)

Злата Огневич на Miss Ukrainian Canada 2018 (фото: пресс-служба певицы)

Но не только работой была занята певица. Так, Злата выделила время на экскурсии и побывала в известном океанариуме в Торонто, а также вместе с командой отправилась посмотреть на Ниагарский водопад.

Злата Огневич в Канаде (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огневич в Канаде (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Гуляя по городу, артистка увидела интересный домик, построенный под наклоном. Рядом с этим зданием Злата решила сделать интересный трюк и... встала на голову. Удивлению местных жителей не было предела, а момент успели запечатлеть музыканты артистки, которые с ней были на экскурсии по городу.

Злата Огневич в Канаде (фото: пресс-служба певицы)

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Видео: РБК-Украина