"Український Аполлон": Козловський показав оголене фото

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист порадував шанувальників відвертим знімком

Популярний український співак Віталій Козловський поділився з фанатами оголеним фото. Відповідний знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Я жорстко повис на любові. А ви на чому сидите?" – написав Віталій.

На фото зірка позує, підтягуючись на турніку. При цьому Віталій абсолютно голий. Але геніталії він все ж вирішив прикрити намальованим серцем.

Скріншот поста (instagram.com/vkozlovskiy)

Користувачі мережі по-різному поставилися до нового фото співака. Вони також звернули увагу на хештегі, якими Козловський супроводив знімок - #какукозловского #янеголый#хоча #ктознает #таємниця#ВсеЗнаетФотограф #ктофотограф#МамоПробачСинаЕксгібіціоніста.

"Ну чого ти без трусів? Це що дефіцит???" – написали в мережі.

"Бідний, вже не знає, кому і як запропонувати себе", - зазначили користувачі.

"Український Аполлон", - захоплювалися в коментарях.

До речі, ми нещодавно писали про те, що Козловський похвалився ідеальною фігурою на відпочинку в Болгарії.

На фото Віталій Козловський позує на узбережжі Болгарії, сидячи в море. З одягу на ньому тільки сині шорти. На знімках дуже добре видно накачану фігуру зірки, що відразу ж помітили його фанати.

Раніше Козловський вразив віршем про стосунки з колишньою.

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