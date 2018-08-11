"Україномовним повіям я завжди платив вдвічі більше": Антін Мухарський випустив "пікантну" пісню

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Епатажний шоумен присвятив кліп чернівецьким "нічним метеликам"

Популярний український актор, співак і шоумен Антін Мухарський, який нещодавно розповів, як потрібно повертати Україну, випустив кліп на свою нову пісню "Дискотека в Чернівцях" з нового альбому "Рожеві вуса". Відео опубліковане на YouTube-каналі артиста.

"Чи існують в Україні україномовні путани? А й справді, цікавий факт! Всі так звані "українські повії", яких какапи називають "... хохлушкамі с Окружной", в більшості своїй представляють саме "рускоязичноє насєлєніє" України! Коли я був ще "граючим тренером" і дозволяв собі іноді загуляти (а хто не без гріха?), то ніколи в житті не зустрічав україномовних повій!" - коментує пісню Мухарський.

Артист зізнався, що на написання цієї пісні його надихнула "самотність в готельному номері".

"Тому заради живого людського спілкування вже давно пора в Україні легалізувати "інститут повій​​​​​​​", - стверджує в кліпі Мухарський.

Він також зазначив, що присвячує цю композицію україномовним чернівецьким путанам.

"До речі, україномовним путанам я завжди платив вдвічі більше. Маріанна, Тетяна, Людмила Степанівна з Чернівців! Ця пісня написана для вас", - додав шоумен.

Антін Мухарський - "Дискотека в Чернівцях"

Раніше Styler писав про те, що Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським.