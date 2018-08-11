"Україномовним повіям я завжди платив вдвічі більше": Антин Мухарский выпустил "пикантную" песню

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Эпатажный шоумен посвятил клип черновицким "ночным бабочкам"

Популярный украинский актер, певец и шоумен Антин Мухарский, который недавно рассказал, как нужно возвращать Украину, выпустил клип на свою новую песню "Дискотека в Чернівцях" из нового альбома "Рожеві вуса". Видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

"Существуют ли в Украине украиноязычные путаны? А и действительно, интересный факт! Все так называемые "украинские путаны", которых какапы называют "... хохлушкамы с Окружной", в большинстве своем представляют именно "рускоязичное население" Украины! Когда я был еще "играющим тренером" и позволял себе иногда загулять (а кто не без греха?), то никогда в жизни не встречал украиноязычных путан!" - комментирует песню Мухарский.

Артист признался, что на написание этой песни его вдохновило "одиночество в гостиничном номере".

"Поэтому ради живого человеческого общения уже давно пора в Украине легализовать "институт путан", - утверждает в клипе Мухарский.

Он также отметил, что посвящает эту композицию украиноязычным черновицким путанам.

"Кстати, украиноязычным путанам я всегда платил вдвое больше. Марианна, Татьяна, Людмила Степановна из Черновцов! Эта песня написана для вас", - добавил шоумен.

Антін Мухарський - "Дискотека в Чернівцях"

Ранее Styler писал о том, что Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским.