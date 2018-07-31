Померла відома російська актриса

Фото: torange.biz

Вона померла у віці 55 років

В Росії померла актриса Московського театру імені М. Н. Єрмолової Наталія Кузнєцова. Їй було 55 років. Про смерть актриси повідомляють росЗМІ.

"29 липня після тривалої хвороби Наталія Кузнєцова померла", — повідомили в театрі. Наталя Потапова

Смерть актриси підтвердила її колега по театру.

"Вона була моєю подругою. Мені зараз дуже важко. Вона була чудовою, дуже розумною, сильною, красивою, талановитою актрисою. Вона була талановитою у всьому: чудово писала і писала", — сказала вона.

Прощання з актрисою відбудеться 1 серпня в Боткінській лікарні. Похорони пройдуть на Митинському кладовищі.

Фото: Наталія Кузнєцова (ermolova ru)

Наталія Кузнєцова народилася 30 жовтня 1962 року. У 1984 році вона закінчила ГІТІС і стала грати в театрі Єрмолової. Вона виконувала ролі у виставах "Качине полювання-90" (Галина), "Панночка-селянка" (Міс Жаксон), "Бідність не порок" (Маша), "Перед заходом сонця" (Фрау Петерс) та інші. Також вона була зайнята у виставі "Бідний Вільямс" в Центрі драматургії та режисури.

Крім того, актриса зіграла у фільмах "Жуков", "Дурні вмирають по п'ятницях", "Сваха", "Темне царство".

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Павло Волик закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Художник працював різьбярем по дереву, займався гравіюванням по металу, ткав килими, створював скульптури, малював картини.

В останні роки Павло Волик викладав живопис в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

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