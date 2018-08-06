Померла знаменита американська актриса

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Про причини смерті не повідомляється

В Лос-Анжелесі, США, померла відома голлівудська актриса Шарлотта Рей. Про це повідомляє американське видання Fox News.

92-річна відома актриса Шарлотта Рей померла в колі рідних і близьких у своєму власному домі. Офіційна причина смерті не повідомляється, але відомо, що в акторки в 2017 році був діагностований рак кісток.

Шарлотта Рей Любоцки народилася 22 квітня 1926 року в Мілоукі, штат Вісконсін, США в родині російських євреїв. Крім Шарлотти, у пари було ще дві дочки, одна з них – музикант і композитор Міріам Любоцки.

Фото: Шарлотта Рей (flickr.com bekahjan)

Шарлотта була одружена з відомим композитором Джоном Штрауссом, який помер в 2011 році. За роки шлюбу, у сім'ї народилося два сини. Пара розлучилася після того, як Джон Штраусс оголосив про свою нетрадиційну орієнтацію.

Кінокар'єра Шарлотти Рей тривала близько 40 років, на її рахунку близько 90 фільмів і телесеріалів. Найбільш відомі з них – це "Різні лінії" та "Факти з життя".

У 1966 році Рей отримала свою першу номінацію "Тоні" за кращу жіночу роль другого плану в мюзиклі "Піквік". У 1969 році – номінацію "Тоні" за кращу жіночу роль у фільмі "Вранці, вдень і вночі".

Також Шарлотта Рей була номінована на премію "Еммі" в 1975 році і в 1982 році за кращі жіночі ролі в міні-серіалі "Королева балу" і комедійному серіалі "Факти з життя".

У актриси були проблеми зі здоров'ям. У 1982 році їй поставили кардіостимулятор, а в 2010 діагностували рак підшлункової залози на ранній стадії. Вона успішно пройшла лікування і повністю вилікувалася, але в 2017 році хвороба повернулася і актрисі поставили новий діагноз – рак кісток. Від цього захворювання померла мати артистки, її дядько і старша сестра.

Нагадаємо, у Канаді був знайдений мертвим відомий манекенник.

А раніше ми повідомляли про те, що помер відомий актор, герой фільму "Вокзал для двох" і "Жорстокий романс".

Відео: РБК-Україна