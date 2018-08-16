Фото: Василь Ломаченко (facebook com/Василь Ломаченко)

Фанати спортсмена вірять, що це не межа

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA український боксер Василь Ломаченко встановив унікальний рекорд. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Василь Ломаченко поставив рекорд аж ніяк не в спорті – він став володарем одного мільйона передплатників в соціальній мережі Instagram.

Спортсмен подякував своїм фанатам і опублікував фотографію з чемпіонським поясом.

"1000000 передплатників! Спасибі вам!" - так підписав знімок український боксер.

Скріншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Шанувальники Ломаченко пораділи за улюбленого спортсмена і написали, що один мільйон – це не межа.

Скріншот коментарів (instagram.com/lomachenkovasiliy)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Ломаченко розповів про свою мрію.

"Пояс чемпіона? Для мене одного мало. Вони потрібні мені всі. Не важливі рівень твоєї фізичної підготовки на початку шляху, глузування, відсутність віри в тебе. Значення має лише мета. Мрія, без якої ти не можеш ні спати, ні їсти, ні жити", - розповів український боксер.

А також ми писали про те, що Ломаченко показав, як "забиває" цвяхи кулаками.

Відомий український боксер, чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), в другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018), легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко показав фанатам приголомшливе відео, як голими руками заганяє цвях у колоду.

Відео: РБК-Україна