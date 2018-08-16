Фанаты спортсмена верят, что это не предел
Чемпион мира в легком весе по версии WBA, украинский боксер Василий Ломаченко установил уникальный рекорд. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
Василий Ломаченко поставил рекорд отнюдь не в спорте – он стал обладателем одного миллиона подписчиков в социальной сети Instagram.
Спортсмен поблагодарил своих фанатов и опубликовал фотографию с чемпионским поясом.
"1000000 подписчиков! Спасибо вам!", - так подписал снимок украинский боксер.
Скриншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Поклонники Ломаченко порадовались за любимого спортсмена и написали, что один миллион – это не предел.
Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Кстати, ранее мы сообщали о том, что Ломаченко рассказал о своей мечте.
"Пояс чемпиона? Для меня одного мало. Они нужны мне все. Не важны уровень твоей физической подготовки в начале пути, насмешки, отсутствие веры в тебя. Значение имеет лишь цель. Мечта, без которой ты не можешь ни спать, ни есть, ни жить", - рассказал украинский боксер.
А также мы писали о том, что Ломаченко показал, как "забивает" гвозди кулаками.
Известный украинский боксер, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал фанатам потрясающее видео, как голыми руками загоняет гвоздь в бревно.
Видео: РБК-Украина