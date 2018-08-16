Фото: Василий Ломаченко (facebook com/Василий Ломаченко)

Фанаты спортсмена верят, что это не предел

Чемпион мира в легком весе по версии WBA, украинский боксер Василий Ломаченко установил уникальный рекорд. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Василий Ломаченко поставил рекорд отнюдь не в спорте – он стал обладателем одного миллиона подписчиков в социальной сети Instagram.

Спортсмен поблагодарил своих фанатов и опубликовал фотографию с чемпионским поясом.

"1000000 подписчиков! Спасибо вам!", - так подписал снимок украинский боксер.

Скриншот поста (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Поклонники Ломаченко порадовались за любимого спортсмена и написали, что один миллион – это не предел.

Скриншот комментариев (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Ломаченко рассказал о своей мечте.

"Пояс чемпиона? Для меня одного мало. Они нужны мне все. Не важны уровень твоей физической подготовки в начале пути, насмешки, отсутствие веры в тебя. Значение имеет лишь цель. Мечта, без которой ты не можешь ни спать, ни есть, ни жить", - рассказал украинский боксер.

А также мы писали о том, что Ломаченко показал, как "забивает" гвозди кулаками.

Известный украинский боксер, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO (2014—2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016—2018), легком весе по версии WBA Василий Ломаченко показал фанатам потрясающее видео, как голыми руками загоняет гвоздь в бревно.

Видео: РБК-Украина