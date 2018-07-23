"Вбити Віду в землю": російський футболіст "заістєріл" через "Слава Україні!"

Домагой Віда (фото: wikipedia.org)

Російський футболіст Артем Дзюба поскаржився на Домагоя Віду

Нападник збірної Росії з футболу Артем Дзюба зізнався, що у нього була істерика через те, що після матчу його команди із збірною Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 екс-динамівці Домагой Віда і Огнен Вукоєвич сказали "Слава Україні!".

Дзюба зазначив, що хорвати підкорили його своєю впертістю.

"Всі думали, що англійці їх зметуть, а вони пройшли далі. Але через Віду і Вукоєвича... Їхній виступ дуже сильно нас розлютив ще в автобусі. Перша реакція - хотілося вийти і вбити Віду в землю", - сказав росіянин в інтерв'ю сайту санкт-петербурзького "Зеніту".

Але пізніше, за словами Дзюби, він і його партнери по збірній РФ "охололи трошки". Зараз Дзюба "не тримає злості" на хорвата.

"Він не відає, що творить", - сказав російський спортсмен.

До речі, своїми словами Дзюба повторив "подвиг" коментатора Василя Уткіна, який обматюкав Віду і висміяв його ім'я.

Раніше Styler писав про те, що Міжнародна федераціями футболу винесла попередження хорватам Домагою Віді і Огнену Вукоєвичу, які подякували українським вболівальникам за підтримку словами "Слава Україні".

Відео: РБК-Україна