"Вбить Виду в землю": российский футболист заистерил из-за "Слава Украине!"

Домагой Вида (фото: wikipedia.org)

Российский футболист Артем Дзюба пожаловался на Домагоя Виду

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что у него была истерика из-за того, что после матча его команды со сборной Хорватии на Чемпионате мира 2018 экс-динамовцы Домагой Вида и Огнен Вукоевич сказали "Слава Украине!".

Дзюба отметил, что хорваты покорили его своей упертостью.

"Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция - хотелось выйти и вбить Виду в землю", - сказал россиянин в интервью сайту санкт-петербургского "Зенита".

Но позже, по словам Дзюбы, он и его партнеры по сборной РФ "остыли немножко". Сейчас Дзюба "не держит злости" на хорвата.

"Он не ведает, что творит", - сказал российский спортсмен.

К слову, своими словами Дзюба повторил "подвиг" комментатора Василия Уткина, который обматерил Виду и высмеял его имя.

Ранее Styler писал о том, что Международная федерациями футбола вынесла предупреждение хорватам Домагою Виде и Огнену Вукоевичу, которые поблагодарили украинских болельщиков за поддержку словами "Слава Украине".

Видео: РБК-Украина