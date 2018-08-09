"Разом грохнемо українців з грузинами": Кікабідзе висловився про Путіна і його ціль

Фото: Вахтанг Кікабідзе (wikimedia.org)

Артист прокоментував політику президента Росії

Знаменитий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе, який також є заслуженим артистом України, звинуватив Російську Федерацію в розв'язанні війни на території самопроголошеної Південної Осетії в 2008 році і розповів, як президент РФ Володимир Путін хоче досягти "влади над світом".

80-річний Кікабідзе прокоментував військовий конфлікт між Грузією і Росією десятирічної давності. Він заявив, що обидві країни мають стати членами НАТО. Про це він розповів на проекті "Прикордонна ZONA".

Артист сказав, що вважає Путіна "потенційним диктатором", який прагне розділити сфери впливу в світі з президентом США Дональдом Трампом.

Він також прокоментував реакцію росіян на війну в Україні.

"В основному російській масі сподобалося те, що зробив Путін в Україні, і це знеособлює їх гідність", - сказав артист (на відео 25-та хвилина).

"Коли Путін з'єднається з Трампом, він скаже: заради Бога, за місяць я вступлю в НАТО, а НАТО вступить в Росію, і потім ми разом грохнемо українців і грузинів", - висловився артист.

Через конфлікт в Грузії Кікабідзе втратив близьких людей. Він відзначив, що ніколи не зможе пробачити росіянам цієї трагедії (на відео 30-та хвилина).

"Я не можу (пробачити - ред.), Тому що це дуже важко згадувати", - додав артист.

Нагадаємо, що в 2008 році Кікабідзе став на сторону Тбілісі, покинув РФ, і з тих пір він жодного разу не приїжджав до Росії.

Відео: Вахтанг Кікабідзе про війну з Росією (YouTube / STARVISION TV Georgia)

Популярність Вахтангу Кікабідзе принесли головні ролі в комедії "Не горюй" 1969 року і в художньому фільмі "Міміно" 1977-го.

До речі, Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії.

Раніше повідомлялося, що російський актор обрушився з критикою на СРСР. Олег Басилашвілі, відомий за численними фільмами, зокрема за роллю Юрія Самохвалова в "Службовому романі" і за роллю Воланда в серіалі "Майстер і Маргарита", підтримав Вахтанга Кікабідзе.

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