"Экспансия на мировую революцию": российский актер обрушился с критикой на СССР

Артист поддержал коллегу Вахтанга Кикабидзе

Российский актер Олег Басилашвили резко высказался о гербе СССР, тем самым поддержав своего коллегу Вахтанга Кикабидзе, который сказал, что ненавидит этот герб. Свое мнение Басилашвили высказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нем изображен земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами. То есть, на этом гербе была зафиксирована экспансия Советского Союза на мировую революцию", - рассказал артист.

Фото: Олег Басилашвили (bdt.spb.ru)

Басилашвили добавил, что поддерживает Кикабидзе.

"Кикабидзе – талантливый артист. И в каких бы условиях он ни работал, ни творил, он всегда бы был Кикабидзе. Всегда был бы востребован, его бы любила публика, и он был бы таким же знаменитым артистом, как и сейчас. Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой", - добавил актер.

Ранее Кикабидзе предсказал скорый распад России.

Кикабидзе также отметил, что ненавидит герб СССР – запрещенные в Украине серп и молот.

"Какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб странный придумать? Это все было связано с хреновой жизнью этой огромной страны", - отметил актер.

79-летний артист рассказал, что в 1991 году, когда распался Советский Союз, он испытал шок, однако очень обрадовался и накрыл по этому поводу стол.

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