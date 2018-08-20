Вовчиці, вдягніть вишиванки: Винник закликав приєднатися до флешмобу в честь Дня Незалежності

Колаж РБК-Україна

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю пропозицію і пообіцяли підтримати її

Мегапопулярний український співак Олег Винник ініціював флешмоб до Дня Незалежності. Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Винник закликав всіх своїх фанів вдягнути вишиванку.

"Одягни вишиванку, країно моя! Друзі, приєднуйтесь до нашого флешмобу. Викладайте на своїх сторінках в соцмережах фото у вишиванках з хештегами: #ov #вишиванка #незалежність", - заявив він.

Скріншот поста (instagram.com/olegg.vynnyk)

Також Винник пообіцяв на День Незалежності презентувати свою нову пісню "Вишиванка" на концерті в Сумах.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 20 Авг 2018 в 1:51 PDT

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цю пропозицію і пообіцяли підтримати її.

"Вам личить вишиванка. Дуже гарна нова пісня. Любимо вас. Цінуєм кожне слово з ваших пісень. Це Божий дар і бажаю Вам пронести його крізь життя. Бажаю бути завжди в раю, любити і бути коханим", - пишуть "вовчиці" Винника.

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Олегу Анатолійовичу, дуже раді бачити Вас вдома! На фоні вишиванки ви такий засмаглий,красивий! Флешмоб вишиванки підтримуємо, зробимо фото у вишиванці! Пісня "Вишиванка" дуже подобається!" - додали в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

Раніше ми писали про те, у скільки обійшовся Віннику відпочинок в Домінікані.

За деякими даними, відпочинок в Домініканській республіці стартує від 260 тис. грн за тиждень.

Також ми повідомляли, що Олег Винник зізнався у своїх слабкостях.

Нагадаємо, що психолог розкрила секрет популярності Олега Винника.

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