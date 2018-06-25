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"Время и Стекло" і MOZGI запалили на фестивалі BELIVE в Києві (фото і відео)

STYLERЗірки        25.06.2018 - 20:48
Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)

Колективи порадували шанувальників яскравими виступами

У Києві 21-24 червня на НСК "Олімпійський" відбувся фестиваль BELIVE. На головній сцені заходу в перші дні виступили Jamiroquai і HURTS. А в останній день шанувальників порадували своїми шоу групи MOZGI і "Время и Стекло". У соцмережі Instagram з'явилися яскраві фото та відео виступів колективів.

MOZGI на чолі з Олексієм Потапенко, він же Потап, виступили з піснями "А я бо", "Атятя" та іншими.

Дует Наді Дорофєєвої та Олексія Завгороднього, більш відомого під псевдонімом Позитив, запалили сцену яскравим шоу з танцями і найбільш популярними композиціями, зокрема, "На стиле", "Навернопотомучто", "back2leto" та іншими.

"Величезне дякую організаторам. Був стадіон, бари, кафе,сцени і атмосфера! Mozgi - це те,що потрібно для того, щоб відчути себе частиною одного організму, одного дихання всесвіту! Спасибі Belive Fest!" – написав Потап в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/belivefest)

Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)

 

Фото: "Время и Стекло" (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

 

Фото: MOZGI (instagram.com/realpotap)

Скріншот поста (instagram.com/realpotap)

Відео: "Время и Стекло" на фестивалі (instagram.com/realpotap)

Відео: Вихід "Время и Стекло" на сцену (instagram.com/realpotap)

Раніше повідомлялося, як пройшов фестиваль BELIVE 2018 в Києві.

До речі, Джамала "відірвалася" на фестивалі BELIVE.

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Теги: Потап, Время и стекло, Надя Дорофеева
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