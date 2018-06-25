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Яркие эмоции и заряд позитива: как прошел фестиваль BELIVE 2018 в Киеве

STYLERДосуг        25.06.2018 - 14:31
BELIVE 2018 (фото: пресс-служба фестиваля)
BELIVE 2018 (фото: пресс-служба фестиваля)

Хедлайнеры фестиваля BELIVE выразили желание вернуться в Украину

С 21 по 24 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходил фестиваль BELIVE. За четыре дня здесь выступили такие легендарные артисты, как Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar Band и многие другие. 

Отметим, что хоть второй и третий день были дождливыми, это совсем не помешало артистам и посетителям прочувствовать всю атмосферу события.

 

Первый день фестиваля BELIVE 2018 (фото: пресс-служба фестиваля)

В свою очередь, все хедлайнеры отметили высокий уровень организации фестиваля и выразили желание вернуться. Jamiroquai и HURTS сделали счастливые посты в инстаграм поблагодарив киевскую публику за энергетику. 

Скриншот поста (instagram.com/jamiroquai)

Также фестиваль посетило много звезд украинского шоубизнеса. Среди посетителей были замечены Jamala, Наталья Могилевская, Евгений Синельников и другие.

"Я фанат фестивалей, это заметно по моему Инстаграму и Фейсбуку. Очень рада, что в Киеве появился BELIVE. Спасибо за отличных артистов, особенно за Jamiroquai, я его просто обожаю. Еще я очень ждала Honne. Мы с ними давние Интернет-приятели. Лет 5 назад, когда у них было только 100 подписчиков, я их заметила и мы начали переписываться и обмениваться музыкой. Даже думали записать совместную песню. Было невероятно приятно увидеть их на главной сцене", - поделилась ощущениями от фестиваля Jamala.

Скриншот поста (facebook.com/jamalamusic)

Отметим, что такая по масштабам сцена, как была на BELIVE, впервые установлена на "Олимпийском". Ее длина составила 60 м, вся поверхность покрыта экранами, что дает возможность смотреть концерт комфортно с любой точки локации. А звук был установлен с повторителями, что позволяло убрать эхо и дать ту четкость, которую слышали посетители действа. 

 

Второй день фестиваля BELIVE 2018 (фото: пресс-служба фестиваля)

Кроме музыки гостям больше всего понравилась зона стендапа, получившая полную загрузку все дни, детская и конечно же уличная еда. 

 

Третий день фестиваля BELIVE 2018 (фото: пресс-служба фестиваля)

Ну, а самым популярным днем стало 24 июня, День Молодежи. Вход в этот день стоил всего 100 грн, а деньги с продаж отправились в фонд "Таблеточки" на лечение детей. Гости слушали трех хедлайнеров: Constantine, Mozgi и "Время и Стекло". 

"Нам настолько понравилось радовать людей, мы получили просто колоссальное количество позитивных комментариев. Так что, у нас практически нет выбора - планируем следующий год и начинаем над ним работу уже с понедельника", - делятся организаторы фестиваля Роман Тугашев и Влад Полонский. 

Ранее Styler писал о том, что на фестивале BELIVE зажгли Parov Stelar Band.

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Теги: фото, фестиваль
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