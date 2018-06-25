Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Яскраві емоції та заряд позитиву: як пройшов фестиваль BELIVE 2018 у Києві

STYLERДозвілля        25.06.2018 - 14:31
BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)
BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

Хедлайнери фестивалю BELIVE висловили бажання повернутися в Україну

З 21 по 24 червня в Києві на НСК "Олімпійський" проходив фестиваль BELIVE. За чотири дні тут виступали такі легендарні артисти, як Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar Band і багато інших.

Зазначимо, що хоч другий і третій день були дощовими, це зовсім не завадило артистам і відвідувачам відчути всю атмосферу події.

 

Перший день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

У свою чергу, всі хедлайнери відзначили високий рівень організації фестивалю та висловили бажання повернутися. Jamiroquai і HURTS зробили щасливі пости в Instagram подякувавши київській публіці за енергетику.

Скріншот поста (instagram.com/jamiroquai)

Також фестиваль відвідали багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед відвідувачів були помічені Jamala, Наталя Могилевська, Євген Синельніков та інші.

"Я фанат фестивалів, це помітно по моєму Інстаграму та Фейсбуку. Дуже рада, що в Києві з'явився BELIVE. Дякуємо за відмінних артистів, особливо за Jamiroquai, я його просто обожнюю. Ще я дуже чекала Honne. Ми з ними давні Інтернет-приятелі. Років 5 тому, коли у них було лише 100 підписників, я їх помітила і ми почали листуватися та обмінюватися музикою. Навіть думали записати спільну пісню. Було неймовірно приємно побачити їх на головній сцені", - поділилася відчуттями від фестивалю Jamala.

Скріншот поста (facebook.com/jamalamusic)

Відзначимо, що така за масштабами сцена, як була на BELIVE, вперше встановлена на "Олімпійському". Її довжина склала 60 м, вся поверхня покрита екранами, що дає можливість дивитися концерт комфортно з будь-якої точки локації. А звук був встановлений з повторювачами, що дозволяло прибрати відлуння і дати ту чіткість, яку чули відвідувачі дійства.

 

Другий день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

Крім музики гостям найбільше сподобалася зона стендапу, дитяча і звичайно ж вулична їжа.

 

Третій день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

Ну, а найпопулярнішим днем стало 24 червня, День Молоді. Вхід у цей день коштував всього 100 грн, а гроші з продажу були направлені у фонд "Таблеточки" на лікування дітей. Гості слухали трьох хедлайнерів: Constantine, Mozgi і "Время и Стекло".

"Нам настільки сподобалося радувати людей, ми отримали просто колосальну кількість позитивних коментарів. Так що у нас практично немає вибору - плануємо наступний рік і починаємо над ним роботу вже з понеділка", - діляться організатори фестивалю Роман Тугашев і Влад Полонський.

Раніше Styler писав про те, що на фестивалі BELIVE запалили Parov Stelar Band.

"Супермегасексістар": Надя Дорофєєва підкорила мережу відвертим декольте Магія і сила музики: на фестивалі BELIVE запалили Parov Stelar band
Теги: фото, фестиваль
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся