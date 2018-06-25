Яскраві емоції та заряд позитиву: як пройшов фестиваль BELIVE 2018 у Києві

Хедлайнери фестивалю BELIVE висловили бажання повернутися в Україну

З 21 по 24 червня в Києві на НСК "Олімпійський" проходив фестиваль BELIVE. За чотири дні тут виступали такі легендарні артисти, як Jamiroquai, Everything Everything, HURTS, HONNE, Parov Stelar Band і багато інших.

Зазначимо, що хоч другий і третій день були дощовими, це зовсім не завадило артистам і відвідувачам відчути всю атмосферу події.

Перший день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

У свою чергу, всі хедлайнери відзначили високий рівень організації фестивалю та висловили бажання повернутися. Jamiroquai і HURTS зробили щасливі пости в Instagram подякувавши київській публіці за енергетику.

Скріншот поста (instagram.com/jamiroquai)

Також фестиваль відвідали багато зірок українського шоу-бізнесу. Серед відвідувачів були помічені Jamala, Наталя Могилевська, Євген Синельніков та інші.

"Я фанат фестивалів, це помітно по моєму Інстаграму та Фейсбуку. Дуже рада, що в Києві з'явився BELIVE. Дякуємо за відмінних артистів, особливо за Jamiroquai, я його просто обожнюю. Ще я дуже чекала Honne. Ми з ними давні Інтернет-приятелі. Років 5 тому, коли у них було лише 100 підписників, я їх помітила і ми почали листуватися та обмінюватися музикою. Навіть думали записати спільну пісню. Було неймовірно приємно побачити їх на головній сцені", - поділилася відчуттями від фестивалю Jamala.

Скріншот поста (facebook.com/jamalamusic)

Відзначимо, що така за масштабами сцена, як була на BELIVE, вперше встановлена на "Олімпійському". Її довжина склала 60 м, вся поверхня покрита екранами, що дає можливість дивитися концерт комфортно з будь-якої точки локації. А звук був встановлений з повторювачами, що дозволяло прибрати відлуння і дати ту чіткість, яку чули відвідувачі дійства.

Другий день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

Крім музики гостям найбільше сподобалася зона стендапу, дитяча і звичайно ж вулична їжа.

Третій день фестивалю BELIVE 2018 (фото: прес-служба фестивалю)

Ну, а найпопулярнішим днем стало 24 червня, День Молоді. Вхід у цей день коштував всього 100 грн, а гроші з продажу були направлені у фонд "Таблеточки" на лікування дітей. Гості слухали трьох хедлайнерів: Constantine, Mozgi і "Время и Стекло".

"Нам настільки сподобалося радувати людей, ми отримали просто колосальну кількість позитивних коментарів. Так що у нас практично немає вибору - плануємо наступний рік і починаємо над ним роботу вже з понеділка", - діляться організатори фестивалю Роман Тугашев і Влад Полонський.

Раніше Styler писав про те, що на фестивалі BELIVE запалили Parov Stelar Band.