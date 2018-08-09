"Завжди був відвертим і прямолінійним": помер український призер Олімпійських ігор

Ілюстративне фото (УНІАН)

Борцівський світ втратив бронзового призера Олімпіади в Мельбурні

8 серпня помер Михайло Шахов - один з найстаріших українських борців вільного стилю, бронзовий призер Олімпійських ігор 1956 року в Мельбурні, Заслужений тренер України. Про це повідомили в Асоціації спортивної боротьби України.

Наголошується, що український призер Олімпіади покинув цей світ на 87-му році життя.

Михайло Шахов (фото: ua-football.com/Іван Вербицький)

"Михайло Афанасієвич був непересічним борцем, окрім здобутків на міжнародній арені, він 15 разів ставав чемпіоном УСРСР, а поза межами борцівського килима він ставав чемпіоном СРСР по самбо. Та завершивши професійну кар'єру він не пішов з килима, навпаки став проводити в залі ще більше часу, аби підготувати гідну зміну", - йдеться в повідомленні.

Михайло Шахов (праворуч) (фото: wikipedia.org)

Михайло Шахов стояв біля витоків створення борцівської візитки України - Київського Міжнародного турніру. При цьому на турнірі він був не тільки почесним гостем. Він був у першу чергу тренером і виконував роль секунданта для своїх учнів.

"До Михайла Шахова йшли за порадою, не лише борці, а й тренера. Він завжди був відвертим та прямолінійним, і завжди з радістю ділився своїм досвідом та знаннями. Його дружнього плеча та вчительської підтримки буде не вистачати всім нам", - додали в Асоціації.

Борцівська спільнота глибоко сумує з приводу втрати видатного спортсмена, надійного наставника і щирого друга.

Styler висловлює щирі співчуття родині та близьким Михайла Афанасієвича Шахова.

Нагадаємо, що 7 серпня в Харкові помер талановитий журналіст.

Раніше Styler писав, що помер відомий актор, режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славінський.

Відео: РБК-Україна