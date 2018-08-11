"Вибір зроблено": Антін Мухарський зізнався, куди переїхав з України (фото)

Фото: Антін Мухарський (facebook.com-AntinMukharskyi)

Також співак розповів про плани на майбутнє

Популярний український співак і ведучий Антін Мухарський розповів фанатам, де має намір жити після виїзду з України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вибір зроблено. Будемо жити в Анталії. Після піврічних подорожей світами: Греція, Іспанія, США, Канада, завдяки нашим друзям, а особливо Олегу З., Шурі Бойко і сім'ям Балицьких, Вальчуків, Гоцько, Туркевичів і пану Володимиру з Тороно, а також всім вам, хто підтримував мене в ці нелегкі часи, ми вирішили оселитися в турецькій Анталії", - зазначив він.

Фото: Антін мухарський в Туреччині (facebook.com/AntinMykharskyi)

Більш того, Мухарський назвав причини, чому вибір припав саме на це місто.

"Близько до дому – летіти дві години і 15 хвилин; фантастичні море, клімат, їжа і ціни; можливість організувати тут тури, концерти і творчі зустрічі "For Ukrainians onle" для тих, хто хоче ідентифікувати себе українцями навіть за кордоном", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/AntinMykharskyi0

Також співак зізнався, що найближчим часом презентує творчу концепцію українізації Туреччини.

У той же час користувачі мережі поцікавилися, як Мухарський буде реагувати на велику кількість росіян в Туреччині.

"Висока концентрація росіян не заважає?" - поцікавився користувач Павло Забигало.

"Ми їм влаштуємо тут веселе життя. Персонажів для нових пісень – купа", - відповів йому Мухарський.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/AntinMykharskyi)

До речі, Антін Мухарський, який нещодавно розповів, як потрібно повертати Україну, випустив кліп на свою нову пісню "Дискотека в Чернівцях" з нового альбому "Рожеві вуса".

Раніше Styler писав про те, що Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським.

Також нагадаємо, суд виніс рішення щодо аліментів на дітей актора Антіна Мухарського, який виїхав з України

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