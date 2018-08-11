"Выбор сделан": Антин Мухарский признался, куда переехал из Украины (фото)

Фото: Антин Мухарский (facebook.com-AntinMukharskyi)

Также певец рассказал о планах на будущее

Популярный украинский певец и ведущий Антин Мухарский рассказал фанатам, где намерен жить после выезда из Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выбор сделан. Будем жить в Анталии. После полугодовалых путешествий мирами: Греция, Испания, США, Канада, благодаря нашим друзьям, а особенно Олегу С., Шуре Бойко и семьям Балицкий, Вальчуков, Гоцко, Туркевичей и господину Владимиру из Тороно, а также всем вам, кто поддерживал меня в эти нелегкие времена, мы решили поселиться в турецкой Анталии", - отметил он.

Фото: Антин мухарский в Турции (facebook.com/AntinMykharskyi)

Более того, Мухарский назвал причины, почему выбор пал именно на этот город.

"Близко к дому – лететь два часа и 15 минут; фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians onle" для тех, кто хочет идентифицировать себя украинцами даже за границей", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/AntinMykharskyi0

Также певец признался, что в ближайшее время презентует творческую концепцию украинизации Турции.

В то же время пользователи сети поинтересовались, как Мухарский будет реагировать на большое количество россиян в Турции.

"Высокая концентрация россиян не мешает?", - поинтересовался пользователь Павел Забигало.

"Мы им устроим здесь веселую жизнь. Персонажей для новых песен – тьма", - ответил ему Мухарский.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/AntinMykharskyi)

Кстати, Антин Мухарский, который недавно рассказал, как нужно возвращать Украину, выпустил клип на свою новую песню "Дискотека в Чернівцях" из нового альбома "Рожеві вуса".

Ранее Styler писал о том, что Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским.

Также напомним, суд вынес решение по алиментам на детей актера Антина Мухарского, который уехал из Украины

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