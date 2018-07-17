"Я прийшла не худнути, а надихати!": Неля Шовкопляс розкрила подробиці проекту "Модель XL"

Фото: Неля Шовкопляс (прес-служба)

Неля Шовкопляс розповіла про свою участь у новому сезоні відомого проекту

Чарівна ведуча українського ранкового шоу "Сніданок з 1+1" нещодавно з'явилася на кастингу нового сезону українського проекту "Модель XL".

Як говорить сама Неля, для неї не є головним втратити кілограми і стати стрункою.

Подробицями участі у телепроекті вона поділилася в коментарі для Styler.

"Насправді я прийшла не худнути, а надихати! Як себе, так і інших дівчат, у яких є комплекси і які соромляться того, чим наділила їх природа. На кастингу я познайомилася з чудовими учасницями. Вони прийшли на проект заявити і довести всім, що сантиметри - не головне! Що можна бути розкішною, навіть не наслідуючи стереотипним образам краси", - розповіла Неля.

Фото: Телеведуча Неля Шовкопляс (прес-служба)

За її словами, потрібно нарешті перестати судити за стандартами і себе, і інших.

"Дівчата на проекті дуже і дуже сміливі, їх люблять і цінують. Я сміливо можу сказати, що дуже пишаюся і захоплююся ними як жінками. Тому закликаю брати приклад з них і не давати своїм комплексам або іншим людям відчувати себе приниженою. Це в першу чергу виклик собі і шанс довести оточуючим, що пишна жінка може бути коханою і щасливою", – розповідає про свої відчуття ведуча.

Минулого тижня Неля у прекрасному вбранні разом з коханим чоловіком прийшла до свого колеги – телекулінара Руслана Сенічкіна на зоряну прем'єру мультфільму "Монстри на канікулах 3", де Руслан дав український голос одному з персонажів - вовкові Вейну.

Відео: 10 цікавих фактів про Володимира Зеленського (video.rbc.ua)

Раніше Маша Єфросиніна знялася в чуттєвій фотосесії.