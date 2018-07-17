"Я пришла не худеть, а вдохновлять!": Неля Шовкопляс раскрыла подробности проекта "Модель XL"

Фото: Неля Шовкопляс (пресс-служба)

Неля Шовкопляс рассказала о своем участии в новом сезоне известного проекта

Очаровательная ведущая украинского утреннего шоу "Сніданок з 1+1" недавно появилась на кастинге нового сезона украинского проекта "Модель XL".

Как говорит сама Неля, для нее не является главным потерять килограммы и стать стройной.

Подробностями участия в телепроекте она поделилась в комментарии для Styler.

"На самом деле я пришла не худеть, а вдохновлять! Как себя, так и других девушек, у которых есть комплексы и которые стесняются того, чем наделила их природа. На кастинге я познакомилась с замечательными участницами. Они пришли на проект заявить и доказать всем, что сантиметры - не главное! Что можно быть роскошной, даже не подражая стереотипным образы красоты", - рассказала Неля.

Фото: Телеведущая Неля Шовкопляс (пресс-служба)

По ее словам, нужно наконец перестать судить по стандартам и себя, и других.

"Девушки на проекте очень и очень смелые, их любят и ценят. Я смело могу сказать, что безумно горжусь и восхищаюсь ими как женщинами. Поэтому призываю брать пример с них и не давать своим комплексам или другим людям чувствовать себя униженной. Это в первую очередь вызов себе и шанс доказать окружающим, что пышная женщина может быть любимой и счастливой", – рассказывает о своих ощущениях ведущая.

На прошлой неделе Неля в прекрасном наряде вместе с любимым мужем пришла к своему коллеге – телекулинару Руслану Сеничкину на звездную премьеру мультика "Монстры на каникулах 3", где Руслан дал украинский голос одному из персонажей - волку Вэйну.

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