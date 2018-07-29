"Я прийшла вчасно": Джамала поділилася історією несподіваної зустрічі з Вакарчуком (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка також поділилася спільними фото

Відома українська співачка Джамала розповіла підписникам незвичну історію зустрічі з лідером групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я прийшла вчасно співати, а тут знаєте, хто записує вокал? Славік. Ну, почекаю", - сказала вона.

Фото: Джамала з Вакарчуком (instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка опублікувала кілька спільних фото з виконавцем. Пізніше Вакарчук Джамалі приніс свої вибачення за те, що змусив її чекати.

"Влітку у музикантів не тільки фестивалі, а ще й робота в студії і зустріч з друзями там же", - поділився враженнями сам лідер "Океану Ельзи".

Фото: Джамала з Вакарчуком (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, літній відпочинок співачка Джамала вирішила провести у сонячній Туреччині, куди вирушила із найбільш близькими людьми. І все ж виконавиця зізналася, що казковій відпустці вже підійшов кінець – пора повертатися і дописувати новий альбом.

Як повідомлялося раніше, енергійна Джамала зізналася підписникам в мережі, що її казкова відпустка підійшла до кінця. Відзначимо, що разом з рідними українська співачка відправилася до Туреччини, звідки ділилася з фанатами "літніми" знімками.

Також нагадаємо, українська артистка, переможниця Євробачення 2016 Джамала заінтригувала прихильників новими знімками з відпочинку. І хоча в підписі до фото артистка зазначає, що не встигла в повній мірі підготувати тіло до літа, шанувальники підбадьорюють артистку.

Що ви не знали про Маші Єфросиніної (video.rbc.ua)