"Я пришла вовремя": Джамала поделилась историей неожиданной встречи с Вакарчуком (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Певица также поделилась совместными фото

Известная украинская певица Джамала рассказала подписчикам непривычную историю встречи с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я пришла вовремя петь, а здесь знаете, кто записывает вокал? Славик. Ну, подожду", - сказала она.

Фото: Джамала с Вакарчуком (instagram.com/jamalajaaa)

Также певица опубликовала несколько совместных фото с исполнителем. Позже Вакарчук принес свои извинения Джамале за то, что заставил ее ждать.

"Летом у музыкантов не только фестивали, а еще и работа в студии и встреча с друзьями там же", - поделился впечатлениями сам лидер "Океана Эльзы".

Фото: Джамала с Вакарчуком (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, летний отдых певица Джамала решила провести в солнечной Турции, куда отправилась с самыми близкими людьми. И все же исполнительница призналась, что сказочный отпуск уже подошел к концу – пора возвращаться и дописывать новый альбом.

Как сообщалось ранее, энергичная Джамала призналась подписчикам в сети, что ее сказочный отпуск подошел к концу. Отметим, что вместе с родными украинская исполнительница отправилась в Турцию, откуда делилась с фанатами "летними" снимками.

Также напомним, украинская артистка, победительница Евровидения 2016 Джамала заинтриговала поклонников новыми снимками с отдыха. И хотя в подписи к фото артистка отмечает, что не успела в полной мере подготовить тело к лету, поклонники подбадривают артистку.

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