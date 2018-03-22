"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну

Актора вразили українські Карпати

Протягом кількох днів знаменитий французький актор Жан Рено гостює у Києві: французька та українська знімальна групи ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", у якому йому дісталася головна роль.

Відомий французький актор прилетів у Київ після зйомок у Карпатах, де вже відзняли 70% фільму.

Карпати обрали в якості як основну локацію для знімального процесу. Візуалізацію решти фільму перенесли в Київ.

У столиці України Styler вдалося поспілкуватись із Жаном Рено під час прес-конференції. Зокрема, актор поділився, з чим асоціює Україну і чим запам'ятається йому наша країна.

Фото: Жан Рено в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Я був просто шокований, побувавши в Карпатах! Бо Карпати – дуже і дуже красиві. Так, було дуже холодно під час зйомок (знімальний процес йшов під час морозів, коли температура повітря іноді досягала -24С - ред.). Але щоранку ми бачили просто магічний ліс. Природа Карпат – просто чудова", – сказав знаменитий актор.

Кар'єру Жан Рено не завершує

Також Жан Рено зазначив, що українці приймали його і французьку знімальну групу дуже тепло, тому йому також запам'ятається і гостинність українців.

"Всі, з ким ми спілкувалися під час зйомок, були до нас дуже добрі. Я був дуже щасливий. Я із задоволенням працював тут, і з радістю попрацював би в новому проекті з Україною і в майбутньому", - прокоментував Жан Рено.

Відзначимо, організатори прес-конференції також спростували чутки про те, що "Останній крок" - це завершальний фільм в кар'єрі актора. Жан Рено і надалі буде зніматися в інших фільмах, буде продовжувати кар'єру, підкреслили вони. А інформація про те, що після зйомок в Карпатах він нібито припинить участь в будь-яких інших проектах, виявилася невірною, хоча її вже встигли поширити деякі ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Жан Рено розповів, що думає про київських ресторанах.