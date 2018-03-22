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"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 12:21
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

Актера поразили украинские Карпаты

На протяжении нескольких дней знаменитый французский актер Жан Рено гостит в Киеве: французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором ему досталась главная роль.

Известный французский актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах, где уже отсняли 70% фильма.

Карпаты выбрали в качестве основной локации для съемочного процесса. Визуализацию остальной части фильма перенесли в Киев.

В столице Украины Styler удалось пообщаться Жаном Рено во время пресс-конференции. В частности, актер поделился, с чем ассоциирует Украину и чем запомнится ему наша страна.

Фото: Жан Рено в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Я был просто шокирован, побывав в Карпатах! Потому что Карпаты – очень и очень красивы. Да, было очень холодно во время съемок (съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала -24С - ред.). Но каждое утро мы видели просто магический лес. Природа Карпат – просто прекрасная", – сказал знаменитый актер.

Карьеру Жан Рено не завершает

Также Жан Рено отметил, что украинцы принимали его и французскую съемочную группу очень тепло, поэтому ему также запомнится и гостеприимство украинцев.

"Все, с кем мы общались во время съемок, были к нам очень добры. Я был очень счастлив. Я с удовольствием работал здесь, и с радостью поработал бы в новом проекте с Украиной и в будущем", - прокомментировал Жан Рено.

Отметим, организаторы пресс-конференции также опровергли слухи о том, что "Последний шаг" - это завершающий фильм в карьере актера. Жан Рено и в дальнейшем будет сниматься в других фильмах, будет продолжать карьеру, подчеркнули они. А информация о том, что после съемок в Карпатах он якобы прекратит участие в любых других проектах, оказалась неверной, хотя ее уже успели распространить некоторые СМИ.

Напомним, ранее Жан Рено рассказал, что думает о киевских ресторанах.

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Теги: Жан Рено
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