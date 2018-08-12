"Я став важчим": Олег Винник зізнався, що захопився "дієтою"

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Співак розповів, що практично повернувся до своєї "ідеальної" ваги

Популярний український співак Олег Винник зізнався, що захопився "дієтою", завдяки якій скинув більше десяти кілограм. Про це повідомляє "Ймовірно".

"За останні 10 років я став важчим на 12-14 кілограмів. У 2003-му році, коли ще Жана Вальжана (в мюзиклі "Знедолені") грав, я важив 75 кілограмів. І тепер хочу повернутися до цієї ваги. Вже скинув майже все зайве, залишилися 2 кілограми", - сказав він.

Більш того, Винник зізнався, що особливої дієти не дотримується. Замість цього, він відрегулював своє харчування.

"Дієти особливої немає. Просто поменше вуглеводів. Хліба не їм білого, тільки зерновий і трохи", - підкреслив він.

До речі, популярний український співак Олег Винник показав, як проводить свою відпустку в Домініканській республіці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у скільки обійшовся Віннику відпочинок в Домінікані. За деякими даними, відпочинок в Домініканській республіці стартує від 260 тис. грн за тиждень.

Також ми повідомляли, що Олег Винник зізнався у своїх слабкостях.

Відео: РБК-Україна