"Я стал тяжелее": Олег Винник признался, что увлекся "диетой"

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Певец рассказал, что практически вернулся к своему "идеальному" весу

Популярный украинский певец Олег Винник признался, что увлекся "диетой", благодаря которой скинул более десяти килограмм. Об этом сообщает "Вероятно".

"За последние 10 лет я стал тяжелее на 12-14 килограммов. В 2003-м году, когда еще Жана Вальжана (в мюзикле “Отверженные”) играл, я весил 75 килограммов. И теперь хочу вернуться к этому весу. Уже сбросил почти все лишнее, остались 2 килограмма", - сказал он.

Более того, Винник признался, что особой диеты не придерживается. Вместо этого, он отрегулировал свое питание.

"Диеты особой нет. Просто углеводов поменьше. Хлеба не ем белого, только зерновой и немного", - подчеркнул он.

Кстати, популярный украинский певец Олег Винник показал, как проводит свой отпуск в Доминиканской республике.

Напомним, ранее мы писали о том, во сколько обошелся Виннику отдых в Доминикане. По некоторым данным, отдых в Доминиканской республике стартует от 260 тыс. грн за неделю.

Также мы сообщали, что Олег Винник признался в своих слабостях.

​Видео: РБК-Украина