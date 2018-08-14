"Я завжди буду поряд!": чоловік Наталки Карпи зворушливо привітав кохану з днем народження

Фото: Наталка Карпа та Євген Терехов (facebook.com/evgeniy.terehov)

Титановий Джексон пообіцяв, що не дасть їй впасти

Герой АТО, а нині – радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов (позивний Титановий Джексон) зворушливо привітав свою дружину з днем народження. Відео і теплі слова Терехов опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він запевнив кохану, що завжди буде поруч з нею і не дасть їй впасти. Крім того, він подякував її за те, що вона є в його житті і зазначив, що пишається всім, що вона робить.

"Мила Моя Дівчинка, Моя Кохана, Мій Сенс Життя, Наталка Карпа. Вітаю Тебе з Днем Твого Народження! Дякую тобі, що ти є в моєму житті! Дякую Богові, що подарував тебе – мені. Завжди залишайся собою, завжди заряджай своєю енергією, неси по всьому світу своє добро! Нехай Господь завжди тебе оберігає! Я пишаюся тобою і всіма твоїми справами. Я завжди буду поруч! Я не дам тобі впасти – я завжди буду підтримувати! Люблю тебе, Моє Янголятко! Многая і Благая літа! П. с. Все інше скажу вдома, коли повернешся!" - написав Євген Терехов.

Скріншот посту (facebook.com/evgeniy.terehov)

У відео, яке опублікував Герой АТО, зібрані самі кращі моменти спільного життя Наталки і Євгенія.

Нагадаємо, Наталка Карпа та Євген Терехов одружилися у 2016 році. Пара познайомилася восени 2015 року на концерті в Павлограді.

Після знайомства почали переписуватися в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися після того, як вони разом зустріли 2016 рік. Євген приїхав до Львова з друзями.

А потім Наталка запросила його на різдвяну вечерю до своїх батьків. Через два тижні Терехов зробив їй пропозицію, і вона погодилася.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Наталка Карпа у новій пісні відкрила жіночі секрети.

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Відео: РБК-Україна