Знаменита українка прикрасила обкладинку модного глянцю (фото)

Фото: Міла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Українка поповнила своє "зоряне" портфоліо

Популярна голлівудська актриса Міла Йовович, яка має українське походження, стала обличчям модного бренду. Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Так рада стати частиною команди Balmain. Ось перші три фото, іншими я поділюся завтра", - сказала вона.

Слід уточнити, що на опублікованих знімках Мілу Йовович приміряє фірмові вбрання компанії – міні-плаття в стилі 90-х, а також брючні костюми. Працювали над рекламною компанією "осінь-зима 2018/2019" фотограф Енн Лі та креативний продюсер Олів'є Рустен.

Фото: Міла Йовович стала обличчям модного бренду (instagram.com/millajovovich)

До речі, знаменита американська поп-співачка Тейлор Свіфт в капелюсі від українського дизайнера прикрасила обкладинку серпневого номера модного глянсового журналу Harper's Bazaar. Знімки зірки в головних уборах опубліковані на сторінці бренду в соцмережі.

Також нагадаємо, відома голлівудська актриса – уродженка Києва Мілла Йовович показала своїх дочок. На одному зі знімків 42-річна актриса показала молодшу дочку - трирічну Дешіел Эдан, народжену в квітні 2015 року.

Як повідомлялося раніше, в столичному ЦУМі (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) пройшла виставка робіт української сучасної художниці Юлії Моховиковой "Mimicry". Картини молодої українки є в колекціях світових знаменитостей, включаючи Мілу Йовович.

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