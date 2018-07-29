Знаменита українка прикрасила обкладинку модного глянцю (фото)

Українка поповнила своє "зоряне" портфоліо
Популярна голлівудська актриса Міла Йовович, яка має українське походження, стала обличчям модного бренду. Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Так рада стати частиною команди Balmain. Ось перші три фото, іншими я поділюся завтра", - сказала вона.
Слід уточнити, що на опублікованих знімках Мілу Йовович приміряє фірмові вбрання компанії – міні-плаття в стилі 90-х, а також брючні костюми. Працювали над рекламною компанією "осінь-зима 2018/2019" фотограф Енн Лі та креативний продюсер Олів'є Рустен.
Фото: Міла Йовович стала обличчям модного бренду (instagram.com/millajovovich)
До речі, знаменита американська поп-співачка Тейлор Свіфт в капелюсі від українського дизайнера прикрасила обкладинку серпневого номера модного глянсового журналу Harper's Bazaar. Знімки зірки в головних уборах опубліковані на сторінці бренду в соцмережі.
Також нагадаємо, відома голлівудська актриса – уродженка Києва Мілла Йовович показала своїх дочок. На одному зі знімків 42-річна актриса показала молодшу дочку - трирічну Дешіел Эдан, народжену в квітні 2015 року.
Як повідомлялося раніше, в столичному ЦУМі (Київ, Хрещатик, 38, 7 поверх) пройшла виставка робіт української сучасної художниці Юлії Моховиковой "Mimicry". Картини молодої українки є в колекціях світових знаменитостей, включаючи Мілу Йовович.
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