Главное мотор-шоу Украины возвращается в 2019 году

Место его проведения остается неизменным

Организатор крупнейших международных выставок в Украине - Premier Expo (ITE Group) и Международный выставочный центр объявили, что Киевский международный автосалон SIA состоится с 30 мая по 2 июня 2019 года.

Более 20 лет автосалон SIA оставался ведущим международным событием автомобильного рынка Украины.

Ежегодно до 2014 года мероприятие посещали десятки тысяч профессионалов и любителей автомобильной промышленности со всех регионов Украины и 20 других государств. Экспозиции автосалона объединяли известные мировые бренды, которые представляли легковые, специальные и спортивные автомобили, мотоциклы, а также запчасти, аксессуары и сервис для них.

Киевский международный автосалон SIA оставался самой известной и посещаемой выставкой в Украине, и в 2019 году настало время ее возвращения.

Стабилизация и рост профильного рынка автомобилей подчеркивают актуальность проведения автовыставки, которая, по замыслу организаторов, будет еще более интересна и структурирована как для участников, так и посетителей. Новый формат и программа мероприятия продемонстрируют лучшие достижения и тренды мирового автопрома, а также обозначат пути его развития на ближайший период.

Разнообразие автомобильных брендов, грандиозная шоу-программа, возможность персональных тест-драйвов, актуальные презентации и специальные предложения, мастер-классы и подарки для посетителей будут основой SIA'2019.

"Многие компании с нетерпением ждут возвращения автосалона SIA, который служил эффективным инструментом для развития бизнеса и имиджа на рынке Украины. Подготовка к нему уже начата", - подчеркивает Александр Гаращенко, генеральный директор Premier Expo.

Авторитетные профильные организации страны также поддерживают эту идею и выступают партнерами мероприятия. Знаковое событие пройдет при поддержке Ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром" и Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров ВААИД.

Место проведения Киевского международного автосалона SIA остается неизменным – МВЦ столицы, на Броварском проспекте, 15 (м. Левобережная).

Уже в мае следующего года Международный выставочный центр станет площадкой для встреч всех любителей автомобилей!

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