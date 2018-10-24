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Рекордный рост цен на автогаз: эксперт назвал причины

STYLERАвто    24.10.2018 - 10:22
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Cейчас нет оснований говорить о сговоре или о спекулятивном росте цен

Автомобильный газ в Украине снова подорожал. Это связано с нехваткой ресурса на свободном рынке и снижением курса национальной валюты. А также с увеличением мировых цен на топливо.

"Если говорить о предыдущих колебаниях цен, то мы видели, что темпы были приблизительно одинаковыми и у бензина, и у сжиженного газа, а сейчас сжиженный газ немного быстрее дорожает, чем бензин", - рассказал в комментарии УНИАН эксперт Геннадий Рябцев.

Это, по его словам, объясняется тем, что на свободном рынке этого ресурса становится меньше, потому что у трейдеров нет подписанных долгосрочных контрактов о поставках газа с производителями, а свободный ресурс сейчас забирают польские, литовские, румынские, болгарские и другие, которые скупают этот ресурс на начало отопительного сезона.

"Поэтому ресурса становится меньше. Плюс гривна подешевела, нефть дорожала", - добавил он.

Рекордный рост цен на автогаз: эксперт назвал причины

Иллюстративное фото (youtube/Телеканал ICTV)

При этом специалист подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований говорить о каких либо сговорах или о спекулятивном росте цен.

По его словам, за последний месяц сжиженный газ подорожал на 9%. То есть, речь идет о примерно 1,5 грн.

"Это значит, то что у нас есть прямая зависимость. В данном случае нет существенных злоупотреблений со стороны трейдеров. Они все понимают, что, поднимая цены, они отпугивают покупателей, что уменьшает их объемы оборота, а они живут, как и все участники топливного рынка, не за счет высокой маржи, а за счет объемов реализации", - отметил эксперт.

Также он сказал, что цены на автомобильный газ существенно пойдут вверх, если будет наблюдаться удешевление гривны. Это связано с тем, что Украина импортирует около 75% сжиженного газа.

Кстати, повышение цен на бензин в Украине на более чем три гривны за литр связано с ростом цены на нефть и небольшим ослаблением курса валюты.

Напомним, недавно Styler писал о том, когда в Украине подешевеет бензин и дизельное топливо.

Ранее мы рассказывали о самых популярных видах обмана автолюбителей на СТО.

Видео: РБК-Украина

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