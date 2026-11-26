Лангети зі свинини

Інгредієнти

Для лангетів:

свиняча вирізка - 400 г,

гірчиця - 1 ст. л,

спеції - за смаком,

олія - для смаження.

Для масляного соусу:

вершкове масло - 50 г,

вода - 60 мл,

вершки - 50 мл,

часник - 1 зубчик,

спеції - за смаком.

Як приготувати лангети зі свинини

Свинячу вирізку очистьте від плівок і наріжте поперек волокон шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 см. Злегка відбийте м'ясо, але не робіть його надто тонким, бо воно швидко висушиться на сковорідці.

Перекладіть свинину в миску, додайте гірчицю та улюблені спеції. Я додала сіль, перець, сушений часник, сванську сіль та карі. Ретельно перемішайте та залиште на 10 хвилин, щоб м'ясо просочилося спеціями.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та викладіть лангети. Обсмажуйте на середньо-сильному вогні приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Час залежатиме від товщини шматочків.

Стан, до якого треба обсмажити свинину (фото: Юлія Шиканова)

Готове м'ясо перекладіть на тарілку та беріться за соус. Сковорідку після смаження мити не потрібно, адже саме залишки м'ясного соку зроблять його особливо насиченим.

Як приготувати масляний соус

Зменште вогонь, влийте воду та перемішайте, збираючи зі дна сковорідки залишки від обсмажування свинини. Додайте часник.

Наріжте холодне вершкове масло невеликими кубиками та поступово додавайте до соусу, постійно помішуючи. Він має набути однорідної, ніжної та злегка густої консистенції. Прогрійте суміш протягом 1-2 хвилин.

Масло та часник у сковорідці (фото: Юлія Шиканова)

В кінці повільно вливайте вершки та перемішуйте. Поверніть лангети на сковорідку, полийте соусом та прогрійте все разом ще 1-2 хвилини на слабкому вогні.

Вимкніть плиту та дайте м'ясу трохи відпочити. Подавайте лангети, щедро поливши їх масляним соусом. Особливо смачно поєднувати їх із картопляним пюре, рисом або навіть звичайним свіжим хлібом, яким можна зібрати залишки соусу з тарілки.

Готові лангети (фото: Юлія Шиканова)

Маленькі секрети смачних лангетів

Не викладайте все м'ясо на сковорідку впритул. Інакше воно почне тушкуватися у власному соку замість того, щоб підрум'янюватися.

Гірчицю можна використовувати як класичну, так і діжонську. З останньою смак буде делікатнішим.

Не доводьте масляний соус до активного кипіння після додавання масла, інакше він може розшаруватися.

Не пересушуйте вирізку. Рекомендована мінімальна внутрішня температура готової свинини становить 63 градуси з подальшим відпочинком щонайменше три хвилини.

Якщо хочеться зробити смак соусу трохи цікавішим, наприкінці додайте декілька крапель лимонного соку. Він приємно збалансує маслянистість страви.

Страва містить алергени: молочні продукти та гірчицю.