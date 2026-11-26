Лангеты из свинины за 30 минут: как приготовить мясо и сливочно-масляный соус
Свиную вырезку можно приготовить так, что она будет буквально таять во рту, а для этого даже не понадобится духовка. Секрет этого блюда заключается в быстром обжаривании мяса и нежном масляном соусе, отлично дополняющем вкус свинины.
Как приготовить лангеты из свинины в сливочно-масляном соусе, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.
Лангеты из свинины
Ингредиенты
Для лангетов:
- свиная вырезка - 400 г,
- горчица - 1 ст. л,
- специи - по вкусу,
- масло - для жарки.
Для масляного соуса:
- сливочное масло - 50 г,
- вода - 60 мл,
- сливки - 50 мл,
- чеснок - 1 зубчик,
- специи - по вкусу.
Как приготовить лангеты из свинины
Свиную вырезку очистите от пленок и нарежьте поперек волокон кусочками толщиной примерно 1,5-2 см. Слегка отбейте мясо, но не делайте его слишком тонким, потому что оно быстро высушится на сковороде.
Переведите свинину в миску, добавьте горчицу и любимые специи. Я добавила соль, перец, сушеный чеснок, сванскую соль и карри. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы мясо пропиталось специями.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и выложите лангеты. Обжаривайте на среднесильном огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Время будет зависеть от толщины кусочков.
Готовое мясо переложите на тарелку и беритесь за соус. Сковороду после жарки мыть не нужно, ведь именно остатки мясного сока сделают его особенно насыщенным.
Как приготовить масляный соус
Убавьте огонь, влейте воду и перемешайте, собирая со дна сковородки остатки от обжаривания свинины. Добавьте чеснок.
Нарежьте небольшими кубиками холодное сливочное масло и постепенно добавляйте к соусу, постоянно помешивая. Он должен приобрести однородную, нежную и слегка густую консистенцию. Прогрейте смесь в течение 1-2 минут.
В конце медленно вливайте сливки и перемешивайте. Верните лангеты на сковороду, полейте соусом и прогрейте все еще 1-2 минуты на слабом огне.
Выключите плиту и дайте мясу немного отдохнуть. Подавайте лангеты, щедро полив их масляным соусом. Особо вкусно сочетать их с картофельным пюре, рисом или даже обычным свежим хлебом, которым можно собрать остатки соуса из тарелки.
Маленькие секреты вкусных лангетов
- Не выкладывайте все мясо на сковороду вплотную. Иначе оно начнет тушиться в собственном соке вместо того, чтобы подрумяниваться.
- Горчицу можно использовать как классическую, так и дижонскую. С последней вкус будет более деликатным.
- Не доводите масляный соус до активного кипения после добавления масла, в противном случае он может расслоиться.
- Не пересушивайте вырезку. Рекомендуемая минимальная внутренняя температура готовой свинины составляет 63 градуса с последующим отдыхом не менее трех минут.
- Если хочется сделать вкус соуса немного более интересным, в конце добавьте несколько капель лимонного сока. Он приятно сбалансирует маслянистость блюда.
Блюдо содержит аллергены: молочные продукты и горчицу.
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