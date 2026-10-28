ПХ-ватрушки із заварним кремом і лохиною: рецепт без дріжджів у мультипечі (фото)

Інгредієнти на 4 сирні ватрушки:

кисломолочний сир 5% - 200 г;

яйце - 1 шт.;

цільнозернове пшеничне борошно - 50 г;

розпушувач - 5 г;

підсолоджувач - до смаку;

ванілін - за бажанням.

Для заварного крему:

молоко 2,5% - 120 мл;

яйце - 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль - 15 г;

підсолоджувач - до смаку;

ваніль - до смаку.

Для змащування:

яєчний жовток - 1 шт.

Для подачі:

лохина - до смаку.

Приблизний час приготування: приблизно 30 хвилин.

Як приготувати сирні ватрушки

1. Замісіть сирне тісто

Викладіть кисломолочний сир у глибоку миску та розімніть виделкою. Додайте яйце, цільнозернове борошно, розпушувач, підсолоджував. За бажанням можна всипати трохи ванілі.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти до утворення однорідної маси. Тісто має вийти м'яким і трохи липким.

Інгредієнти для приготування сирного тіста (фото: Юлія Люшньова)

2. Сформуйте ватрушки

Розділіть тісто на чотири приблизно однакові частини. Викладіть їх на пергамент і руками сформуйте невеликі круглі основи.

У центрі кожної зробіть заглиблення, а по краях сформуйте невисокі бортики, щоб згодом було зручно додавати крем.

Якщо тісто прилипає до рук, злегка змочіть їх водою.

3. Змастіть бортики та випікайте

Окремо збийте яєчний жовток виделкою. За допомогою кулінарного пензлика змастіть ним бортики ватрушок, щоб після випікання вони мали золотисту скоринку.

Обережно перекладіть заготовки разом із пергаментом у кошик мультипечі.

Випікайте за температури 160 градусів приблизно 20 хвилин, орієнтуючись на готовність тіста.

Час може відрізнятися залежно від розміру ватрушок, вологості сиру та моделі мультипечі. Перевіряйте, щоб основа пропеклася всередині, а бортики стали рум'яними.

4. Приготуйте заварний крем

У невеликій каструлі з'єднайте яйце, кукурудзяний крохмаль, підсолоджувач і ваніль.

Поступово влийте холодне молоко, постійно перемішуючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки.

Поставте каструлю на слабкий вогонь і нагрівайте, безперервно помішуючи. Коли крем почне густішати, продовжуйте нагрівати його до повного загустіння, не допускаючи пригорання.

Зніміть із плити та залиште охолоджуватися. Під час охолодження крем стане ще густішим.

5. Додайте крем і лохину

Дайте готовим ватрушкам трохи охолонути, після чого наповніть заглиблення заварним кремом.

Зверху викладіть свіжу лохину, попередньо промиту та обсушену.

Я використала саме ці ягоди, оскільки їхня легка кислинка добре поєднується із солодкуватим кремом і ніжною сирною основою.

Сирні ватрушки із заварним кремом та свіжою лохиною, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Чим можна доповнити сирні ватрушки

Завдяки ніжній сирній основі та заварному крему ці ватрушки можна готувати з різними ягодами та фруктами.

Наприклад, для подачі підійдуть:

малина - додасть легкої кислинки та яскравого смаку;

- додасть легкої кислинки та яскравого смаку; полуниця - добре поєднується із заварним кремом;

- добре поєднується із заварним кремом; ожина - зробить ягідний смак виразнішим;

- зробить ягідний смак виразнішим; банан - додасть ніжності і природної солодкості.

Готові ватрушки можна подавати після охолодження, коли крем стане густішим і краще триматиме форму.

Містить пшеницю (глютен), яйця та молочні продукти. Додаткові алергени залежать від використаних добавок - перевіряйте склад на упаковці.