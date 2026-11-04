Свинина з хрусткою скоринкою по-данськи: покроковий рецепт для святкового столу (фото)

Що таке flæskesteg і чому його готують на Різдво

Flæskesteg - одна з найвідоміших традиційних м'ясних страв Данії. Це великий шматок свинини, який запікають разом зі шкіркою до утворення характерної хрусткої скоринки.

Особливість страви полягає саме у способі приготування. Шкірку надрізають смужками, натирають сіллю, а для аромату використовують лавровий лист та інші спеції.

У Данії таку свинину часто подають на Різдво разом із картоплею, тушкованою червонокачанною капустою та густим м'ясним соусом.

Я вирішила приготувати flæskesteg удома, адже ця страва нагадує звичну українцям запечену свинину, але має одну особливість - хрустку скоринку, яка утворюється зі шкірки під час запікання.

Які інгредієнти знадобляться

Для приготування свинини по-данськи потрібно:

свинина зі шкіркою - приблизно 1,5 кг;

сіль грубого помелу - 2-3 ч. л.;

лавровий лист - 5-7 шт.;

гвоздика - 8-12 бутонів;

гаряча вода - кількість залежить від розміру форми.

Час приготування: орієнтовно 2-2,5 години разом із підготовкою та відпочинком м'яса.

Температура духовки: приблизно 240°C на початку, потім 180°C для основного запікання.

Посуд: жаростійка скляна або металева форма.

Для flæskesteg потрібно вибирати цілісний шматок свинини зі шкіркою та шаром жиру під нею. Без шкірки отримати характерну данську скоринку не вдасться.

Свинина зі шкіркою, сіль та спеції для приготування flæskesteg (фото: Остапова Анастасія)

Як підготувати м'ясо до запікання

На шкірці, гострим ножем потрібно зробити надрізи приблизно через 5-8 мм.

Важливо прорізати шкірку та шар жиру, але не заглиблюватися в саме м'ясо. Завдяки цьому жир поступово витоплюватиметься, а поверхня краще підрум'яниться.

Після цього я підготувала сіль, лавровий лист і гвоздику.

Лавровий лист можна розламати на невеликі шматочки, щоб його було зручніше розміщувати між надрізами.

Гвоздику варто використовувати помірно, адже вона має досить насичений аромат.

Перший етап - прогріваємо шкірку при високій температурі

Спочатку я розігріла духовку приблизно до 240 градусів.

Підготовлений шматок свинини поклала у жаростійку скляну форму шкіркою вниз. Після цього налила у форму гарячу воду так, щоб вона покривала шкірку. Кількість води залежить від розміру посуду та товщини шматка.

Поставила м'ясо в духовку приблизно на 20 хвилин.

Цей етап потрібен для того, щоб шкірка добре прогрілася та стала м'якшою. Після цього її легше підготувати до утворення хрусткої скоринки.

Перший етап приготування свинини (фото: Остапова Анастасія)

Другий етап - додаємо спеції та запікаємо м'ясо

Через 20 хвилин я обережно дістала форму з духовки та перевернула свинину шкіркою догори.

Після цього ретельно натерла шкірку сіллю грубого помелу. Особливу увагу приділила надрізам: сіль повинна потрапити між усіма смужками.

Далі розмістила між надрізами шматочки лаврового листа та бутони гвоздики. Саме ці спеції надали свинині приємного аромату під час запікання.

Після цього знизила температуру духовки до 180 градусів і продовжила запікати м'ясо приблизно 1-1,5 години.

Точний час залежить від товщини шматка, тому я орієнтувалася не лише на годинник, а й на температуру всередині свинини.

Якщо рідина у формі випаровується, можна обережно долити трохи гарячої води на дно, не поливаючи шкірку.

Свинина з лавровим листом і гвоздикою під час запікання (фото: Остапова Анастасія)

Третій етап - доводимо скоринку до хрускоту

Наприкінці приготування я перевірила стан шкірки. Вона повинна стати золотистою, а надрізані смужки - хрусткими.

Якщо поверхня ще недостатньо підрум'янилася, можна на кілька хвилин підвищити температуру до 230-250 градусів або ввімкнути верхній гриль.

На цьому етапі важливо постійно стежити за м'ясом, адже шкірка може швидко підгоріти. Для перевірки готовності я використала кухонний термометр, вставивши щуп у найтовщу частину шматка.

Для цілісного шматка свинини мінімальна безпечна внутрішня температура становить 63°C за умови подальшого відпочинку м'яса щонайменше три хвилини.

Якщо свинина вже досягла цієї температури, а скоринка ще не стала хрусткою, завершальне підрум'янювання потрібно проводити дуже обережно, щоб не пересушити м'ясо.

Перевірка внутрішньої температури свинини кухонним термометром (фото: Остапова Анастасія)

Як зберегти м'ясо соковитим після запікання

Коли свинина була готова, я дістала її з духовки та залишила відпочити приблизно на 10-15 хвилин. Не варто нарізати м'ясо одразу після запікання, адже частина соку може витекти.

Також я не накривала шкірку щільно фольгою. Під нею накопичується пара, через яку хрустка скоринка може розм'якшитися.

Після відпочинку свинину можна нарізати на порційні шматочки вздовж надрізів на шкірці. У результаті виходить соковите м'ясо з ароматом спецій і золотистою скоринкою.

Готова свинина по-данськи з хрусткою золотистою скоринкою (фото: Остапова Анастасія)

З чим подавати різдвяну свинину по-данськи

У Данії flæskesteg традиційно подають із відвареною або карамелізованою картоплею, тушкованою червонокачанною капустою та м'ясним соусом.

Особливо смачно їсти її теплою, поки скоринка залишається хрусткою. Ця страва може стати цікавою альтернативою звичній буженині та урізноманітнити святкове меню.