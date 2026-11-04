Свинина с хрустящей корочкой по-датски: пошаговый рецепт для праздничного стола (фото)

Что такое flæskesteg и почему его готовят на Рождество

Flæskesteg - одно из самых известных традиционных мясных блюд Дании. Это большой кусок свинины, который запекают вместе с кожурой до образования характерной хрустящей корочки.

Особенность блюда состоит именно в способе приготовления. Кожу надрезают полосками, натирают солью, а для аромата используют лавровый лист и другие специи.

В Дании такая свинина часто подается на Рождество вместе с картофелем, тушеной краснокочанной капустой и густым мясным соусом.

Я решила приготовить flæskesteg дома, ведь это блюдо напоминает привычную украинцам запеченную свинину, но имеет одну особенность - хрустящую корочку, которая образуется из кожуры во время запекания.

Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления свинины по-датски нужно:

свинина с кожурой - примерно 1,5 кг;

соль грубого помола - 2-3 ч. л.;

лавровый лист - 5-7 шт.;

гвоздика - 8-12 бутонов;

горячая вода - количество зависит от размера формы.

Время приготовления: ориентировочно 2-2,5 часа вместе с подготовкой и отдыхом мяса.

Температура духовки: примерно 240°C в начале, затем 180°C для основного запекания.

Посуда: жаропрочная стеклянная или металлическая форма.

Для flæskesteg следует выбирать цельный кусок свинины с кожурой и слоем жира под ней. Без кожуры получить характерную датскую корку не удастся.

Свинина со шкуркой, соль и специи для приготовления flæskesteg (фото: Остапова Анастасия)

Как подготовить мясо к запеканию

На кожуре острым ножом нужно сделать надрезы примерно через 5-8 мм.

Важно прорезать кожицу и слой жира, но не углубляться в самое мясо. Благодаря этому жир будет постепенно вытапливаться, а поверхность лучше подрумянится.

После этого я подготовила соль, лавровый лист и гвоздику.

Лавровый лист можно разломить на небольшие кусочки, чтобы его было удобнее размещать между надрезами.

Гвоздику следует использовать умеренно, ведь она имеет достаточно насыщенный аромат.

Первый этап - прогреваем кожицу при высокой температуре

Сначала я разогрела духовку примерно до 240 градусов.

Подготовленный кусок свинины положила в жаростойкую стеклянную форму кожурой вниз. После этого налила в форму горячую воду так, чтобы она покрывала шкурку. Количество воды зависит от размера посуды и толщины куска.

Поставила мясо в духовку примерно на 20 минут.

Этот этап необходим для того, чтобы кожура хорошо прогрелась и стала более мягкой. После этого ее легче подготовить к образованию хрустящей корочки.

Первый этап приготовления свинины (фото: Остапова Анастасия)

Второй этап - добавляем специи и запекаем мясо.

Через 20 минут я осторожно достала форму из духовки и перевернула свинину кожурой вверх.

После этого тщательно натерла кожуру солью грубого помола. Особое внимание уделила надрезам: соль должна попасть между всеми полосками.

Далее разместила между надрезами кусочки лаврового листа и бутоны гвоздики. Именно эти специи придали свинине приятный аромат во время запекания.

После этого снизила температуру духовки до 180 градусов и продолжила запекать мясо примерно 1-1,5 часа .

Точное время зависит от толщины куска, поэтому я ориентировалась не только на часы, но и на температуру свинины.

Если жидкость в форме улетучивается, можно осторожно долить немного горячей воды на дно, не поливая кожуру.

Свинина с лавровым листом и гвоздикой во время запекания (фото: Остапова Анастасия)

Третий этап - доводим корочку до хруста

В конце приготовления я проверила состояние кожуры. Она должна стать золотистой, а надрезанные полоски - хрустящими.

Если поверхность еще недостаточно подрумянилась, то можно на несколько минут повысить температуру до 230-250 градусов или включить верхний гриль.

На этом этапе важно постоянно следить за мясом, ведь кожура может быстро подгореть. Для проверки готовности я использовала кухонный термометр, вставив щуп в самую толстую часть куска.

Для целостного куска свинины минимальная безопасная внутренняя температура составляет 63°C при дальнейшем отдыхе мяса не менее трех минут.

Если свинина уже достигла этой температуры, а корочка еще не стала хрустящей, завершающее подрумянивание нужно проводить очень осторожно, чтобы не пересушить мясо.

Проверка внутренней температуры свинины кухонным термометром (фото: Остапова Анастасия)

Как сберечь мясо сочным после запекания

Когда свинина была готова, я вынула ее из духовки и оставила отдохнуть примерно на 10-15 минут. Не следует нарезать мясо сразу после запекания, ведь часть сока может вытекать.

Также я не накрывала кожуру плотно фольгой. Под ней накапливается пар, из-за которого хрустящая корочка может размягчиться.

После отдыха свинину можно порезать на порционные кусочки вдоль надрезов на кожуре. В результате получается сочное мясо с ароматом специй и золотистой корочкой.

Готовая свинина по-датски с хрустящей золотистой корочкой (фото: Остапова Анастасия)

С чем подавать рождественскую свинину по-датски

В Дании flæskesteg традиционно подают с отварным или карамелизированным картофелем, тушеной краснокочанной капустой и мясным соусом.

Особенно вкусно есть ее теплой, пока корочка остается хрустящей. Это блюдо может стать интересной альтернативой привычной буженине и разнообразить праздничное меню.