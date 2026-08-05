Варити не потрібно: як закрити освіжаючий компот із будь-яких фруктів за 15 хвилин

Точні пропорції на 3-літрову банку

Щоб компот вийшов помірно солодким, із приємною кислинкою та чудово зберігався протягом усієї зими, важливо дотримуватися правильного співвідношення інгредієнтів. З розрахунку на одну 3-літрову банку вам знадобиться:

Будь-які фрукти або ягоди (яблука, сливи, персики, абрикоси чи вишня) - 2-3 склянки;

Цукор - від 1/2 до 3/4 склянки (залежно від солодкості обраних фруктів);

Лимонна кислота - 2/3 чайної ложки (вона виступає природним консервантом і підкреслює смак);

Окріп - близько 2,5 літрів (до самого верху банки).

Покроковий рецепт приготування

Крок 1

Підготовка посуду та плодів. Ретельно вимийте банки з використанням харчової соди та добре сполосніть їх чистою водою. Металеві кришки обов'язково прокип'ятіть протягом кількох хвилин. Фрукти або ягоди переберіть, вимийте та дайте стекти зайвій волозі.

Крок 2

Закладка інгредієнтів. У підготовлену чисту банку викладіть фрукти. Одразу ж засипте вказану кількість цукру та додайте лимонну кислоту.

Крок 3

Заливка та закручування. Закип'ятіть воду. Обережно, щоб скло не тріснуло від перепаду температур, залийте крутий окріп у банку до самого верху і негайно герметично закатайте кришкою.

Крок 4

Додаткова пастеризація. Одразу після закручування обережно переверніть банку догори дном і щільно укутайте її теплою ковдрою або пледом. Залиште банку в такому стані рівно на добу до повного охолодження. Саме процес повільного охолодження під ковдрою замінює тривале варіння та забезпечує надійне консервування.

Компот без варіння (колаж Styler)

Правила зберігання

Після повного охолодження поверніть банки у звичайне положення та перенесіть їх на тривале зберігання. Ідеальним місцем стане прохолодний льох або підвал.