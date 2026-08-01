Відкрила банку і одразу в олів'є: рецепт швидких маринованих огірків для королев консервації

Чому зручно закривати кубиком

Здається, що дрібниця, але насправді такий "хак" багато що змінює. Взимку під час приготування олів'є або вінегрету не треба діставати дошку, ніж і витрачати час на нарізку. Відкрила банку - і одразу в миску. До того ж так можна консервувати набагато більше огірків, адже кубики щільніше заповнюють простір у тарі.

Як зазначила блогерка Яна Вельможна, яка й показала зручний рецепт в Instagram, за один раз можна закрити аж 8 баночок.

Інгредієнти:

3 кг огірків,

листя хрону,

8 зубчиків часнику,

зонтики кропу,

лавровий лист,

чорний перець горошком.

Для маринаду:

1,5 л води,

2 ст. ложки солі,

250 г цукру,

250 мл оцту.

Приготування

Огірки треба помити та нарізати кубиком. На дно чистих стерилізованих банок покласти листя хрону, "зонтики" кропу, лавровий лист, кілька горошин чорного перцю та часник. Щільно наповніть банки нарізаними огірками.

Далі заливайте банки окропом доверху і залиште їх на 15 хвилин. Поки огірки настоюються, готуйте маринад: треба змішати воду, сіль, цукор та оцет і довести до кипіння.

За 15 хвилин зливайте воду з банок і одразу залийте огірки киплячим маринадом доверху. Герметично закатайте банки кришками, переверніть їх догори дном, укутайте рушником або ковдрою і залишайте до повного охолодження.