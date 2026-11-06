Китайський гороскоп на 7 листопада: астролог Гміттер назвала знаки, на яких чекає удача

Собака

Роки народження: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для народжених у рік Собаки 7 листопада стане днем важливого рішення, яке може запустити позитивні зміни в житті. Можливо, доведеться швидко визначитися з питанням, яке ви довго відкладали, але цього разу зволікати не вийде. Не бійтеся відстоювати власні інтереси та обирати те, що справді важливо для вашого майбутнього. Зрештою ви можете помітити, що обставини починають складатися значно краще, ніж очікувалося.

Свиня

Роки народження: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Народженим у рік Свині 7 листопада може принести приємну фінансову можливість. Якщо останнім часом ви намагалися економити та відмовляли собі в зайвих покупках, тепер з'явиться шанс придбати те, чого давно хотіли. Спочатку сумніви щодо витрат можуть нагадати про себе, але згодом ви зрозумієте, що ця покупка справді полегшить повсякденне життя. День завершиться відчуттям задоволення від правильного вибору.

Тигр

Роки народження: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигрів 7 листопада стане вдалим днем для розв'язання організаційних питань і відновлення гармонії у спілкуванні з близькими. Якщо ви давно намагалися зібрати друзів або рідних разом, нарешті вдасться узгодити плани та знайти зручний для всіх час. Ваша наполегливість допоможе подолати навіть ті перешкоди, які раніше здавалися нездоланними. Головна нагорода дня - можливість провести час із людьми, які вам справді дорогі.

Кінь

Роки народження: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Народжені в рік Коня можуть нарешті отримати інформацію, на яку давно чекали. Останнім часом невизначеність могла заважати вашим планам, адже багато чого залежало від відповіді іншої людини. Однак 7 листопада ситуація проясниться, і ви зможете зрозуміти, у якому напрямку рухатися далі. Не поспішайте засмучуватися через очікування: отримана звістка може надійти саме тоді, коли вона буде найбільш потрібною.