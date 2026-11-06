Китайский гороскоп на 7 ноября: астролог Гмиттер назвала знаки, которых ждет удача

Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Для родившихся в год Собаки 7 ноября станет днем важного решения, которое может запустить позитивные изменения в жизни. Возможно, придется быстро определиться с вопросом, который вы долго откладывали, но на этот раз медлить не получится. Не бойтесь отстаивать собственные интересы и выбирать то, что действительно важно для вашего будущего. В конце концов вы можете заметить, что обстоятельства начинают складываться гораздо лучше, чем ожидалось.

Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Родившимся в год Свиньи 7 ноября может принести приятную финансовую возможность. Если в последнее время вы пытались экономить и отказывали себе в лишних покупках, то теперь появится шанс приобрести то, чего давно хотели. Сначала сомнения в расходах могут напомнить о себе, но со временем вы поймете, что эта покупка действительно облегчит повседневную жизнь. День завершится чувством удовлетворения от правильного выбора.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигров 7 ноября станет удачным днем для решения организационных вопросов и восстановления гармонии в общении с близкими. Если вы давно пытались собрать друзей или родных вместе, наконец, удастся согласовать планы и найти удобное для всех время. Ваше упорство поможет преодолеть даже те препятствия, которые раньше казались непреодолимыми. Главная награда дня - возможность провести время с людьми, которые вам действительно дороги.

Лошадь

Годы рождения: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Рожденные в год Лошади могут наконец получить информацию, которую давно ждали. В последнее время неопределенность могла мешать вашим планам, ведь многое зависело от ответа другого человека. Однако 7 ноября ситуация прояснится, и вы сможете понять, в каком направлении двигаться дальше. Не спешите расстраиваться из-за ожиданий: полученное известие может поступить именно тогда, когда оно будет наиболее нужным.