Не можуть без уваги: ці знаки Зодіаку завжди прагнуть бути головними
Деякі знаки Зодіаку особливо яскраво проявляють себе в компанії та не проти отримувати захоплені погляди.
Styler розповідає, які представники зодіакального кола найбільше полюбляють увагу й хто очолив рейтинг.
12 місце - Рак
Ракам комфортніше почуватися серед близьких людей, ніж ловити на собі десятки поглядів. Вони не прагнуть бути головною зіркою вечірки й можуть навіть трохи ніяковіти, коли вся увага раптом переключається на них.
11 місце - Діва
Діви не женуться за популярністю, адже їм важливіше, щоб їх цінували за розум, професіоналізм і конкретні вчинки. Вони можуть опинитися в центрі уваги, але навряд чи стануть спеціально за неї боротися.
10 місце - Козоріг
Козероги люблять визнання, але воліють отримувати його за свої досягнення. Їм набагато приємніше, коли люди захоплюються результатом їхньої роботи, а не просто дивляться на них.
9 місце - Телець
Тельці не обов'язково прагнуть бути найгучнішими в компанії, проте увагу до себе точно помічають. Якщо вони добре виглядають і почуваються впевнено, то із задоволенням прийматимуть компліменти.
8 місце - Скорпіон
Скорпіони можуть виглядати загадковими й навіть відстороненими, але увагу вони люблять - просто не завжди демонструють це відкрито. Їм подобається відчувати, що люди зацікавлені ними, а трохи таємничості лише підсилює ефект.
7 місце - Риби
Риби можуть здаватися скромними, проте щирі компліменти та захоплення їхньою творчістю чи особистістю їм дуже приємні. Особливо вони розкриваються там, де можуть показати свою фантазію та емоційність.
6 місце - Терези
Терези люблять красиве життя, стильні образи та захоплені погляди. Вони не обов'язково вимагатимуть уваги, але із задоволенням скористаються можливістю блиснути - особливо якщо знають, що мають бездоганний вигляд.
5 місце - Водолій
Водолії привертають увагу не стільки бажанням сподобатися, скільки своєю нестандартністю. Їм подобається дивувати інших, ламати стереотипи й робити щось таке, про що потім усі говоритимуть.
4 місце - Близнюки
Близнюки чудово почуваються в центрі будь-якої розмови. Вони вміють жартувати, розповідати історії та легко знаходять спільну мову з новими людьми, тому увага до них часто виникає сама собою.
3 місце - Стрілець
Стрільці обожнюють пригоди, яскраві компанії та нові враження - і не проти, щоб усі навколо це помічали. Вони легко можуть стати душею вечірки, адже не бояться говорити голосно, жартувати й демонструвати свою харизму.
2 місце - Овен
Овен не збирається стояти осторонь, поки хтось інший забирає всі лаври. Він упевнено заявляє про себе, любить змагання і часто прагне довести, що саме він найкращий. Якщо увага вже прикута до Овна - він точно знає, що з нею робити.
1 місце - Лев
Лев - беззаперечний фаворит цього рейтингу. Цей знак обожнює компліменти, захоплення та відчуття, що ним милуються, а яскравий образ і впевнена поведінка лише допомагають опинитися в центрі подій. Якщо на вечірці є Лев, будьте певні: непоміченим він точно не залишиться.
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