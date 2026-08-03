Таро-гороскоп на тиждень з 3 по 9 серпня: кому час діяти, а кому - відпустити минуле

Овен

Карта Таро: Імператриця

Цього тижня на Овнів чекає тепла та гармонійна енергія. Карта Імператриця радить більше часу приділяти близьким, насолоджуватися спілкуванням, романтикою та затишком.

Не бійтеся проявляти почуття - ваша увага та турбота можуть подарувати радість не лише вам, а й людям поруч.

Телець

Карта Таро: Трійка Мечів

Тельцям варто розібратися із ситуаціями, які залишили неприємний осад. Цього тижня може настати момент для важливої розмови або встановлення нових меж у стосунках.

Не поспішайте вірити лише словам - звертайте увагу на вчинки людей.

Близнюки

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

На Близнюків чекає період відновлення та приємних змін. Після складного етапу з'явиться можливість відпочити, отримати позитивні емоції та повернути віру у власні сили.

Це вдалий час для нових планів і бажань - не бійтеся скористатися шансами, які з'являться.

Рак

Карта Таро: Сімка Жезлів

Ракам цього тижня доведеться відстоювати свою позицію. Карта радить не мовчати, якщо щось важливе потребує пояснення або змін.

Ваші слова можуть мати сильний вплив, тому говоріть впевнено, але без зайвих конфліктів.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуни

На Левів чекають зміни у сфері стосунків і нові знайомства. Деякі старі зв'язки можуть залишитися у минулому, відкриваючи місце для нових людей та можливостей.

Будьте відкритими до несподіваних зустрічей - вони можуть стати важливими у майбутньому.

Діва

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Дівам варто спробувати вирішити давні суперечки спокійно та дипломатично. Цього тижня краще не повертатися до взаємних звинувачень, а зосередитися на пошуку розуміння.

Відверта розмова допоможе побачити ситуацію з іншого боку.

Терези

Карта Таро: Паж Кубків

Для Терезів це може бути тиждень легкості, приємних емоцій і романтики. Карта радить більше радіти простим речам, повертатися до улюблених занять та дозволити собі трохи безтурботності.

Не бійтеся проявляти щирість - вона допоможе зміцнити важливі зв'язки.

Скорпіон

Карта Таро: Місяць

Скорпіонам варто більше слухати себе та уважніше придивитися до людей поруч. Відверті розмови можуть відкрити несподівані сторони близьких.

Цей тиждень сприятливий для того, щоб краще зрозуміти власні почуття та емоції інших.

Стрілець

Карта Таро: Десятка Кубків

Стрільців чекає сприятливий період для кохання, дружби та сімейного спілкування. Карта вказує на теплі моменти з людьми, які справді важливі.

Проводьте більше часу з близькими та не приховуйте своїх емоцій.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

Козорогам варто переглянути підхід до складних ситуацій у стосунках. Цього тижня краще уникати боротьби за першість і спробувати знайти компроміс.

Підтримка та щирість можуть допомогти змінити динаміку взаємин.

Водолій

Карта Таро: Трійка Кубків

Для Водоліїв цей тиждень обіцяє більше радості, зустрічей і приємного відпочинку. Карта радить дозволити собі розслабитися та насолодитися моментом.

Не відмовляйтеся від запрошень і можливості провести час у хорошій компанії.

Риби

Карта Таро: Королева Мечів

Рибам варто використовувати свою дипломатичність і вміння переконувати. Цього тижня можна успішно презентувати свої ідеї або заручитися підтримкою важливих людей.

Головне - говорити впевнено, чітко та враховувати інтереси інших.