Таро-гороскоп на неделю с 3 по 9 августа: кому пора действовать, а кому - отпустить прошлое

Овен

Карта Таро: Императрица

На этой неделе Овнов ждет теплая и гармоничная энергия. Карта Императрица советует больше времени уделять близким, наслаждаться общением, романтикой и уютом.

Не бойтесь проявлять чувства - ваше внимание и забота могут подарить радость не только вам, но и людям рядом.

Телец

Карта Таро: Тройка Мечей

Тельцам следует разобраться с ситуациями, оставившими неприятный осадок. На этой неделе может прийти время для важного разговора или установления новых границ в отношениях.

Не спешите верить только словам - обращайте внимание на поступки людей.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Кубков

Близнецов ждет период восстановления и приятных изменений. После сложного этапа появится возможность отдохнуть, получить положительные эмоции и вернуть веру в свои силы.

Это удачное время для новых планов и желаний - не бойтесь воспользоваться шансами, которые появляются.

Рак

Карта Таро: Семерка Жезлов

Ракам на этой неделе придется отстаивать свою позицию. Карта советует не молчать, если что-то важное требует пояснений или изменений.

Ваши слова могут оказать сильное влияние, поэтому говорите уверенно, но без лишних конфликтов.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуны

Львов ожидают изменения в сфере отношений и новые знакомства. Некоторые старые связи могут оставаться в прошлом, открывая место для новых людей и возможностей.

Будьте открыты к неожиданным встречам - они могут стать важными в будущем.

Дева

Карта Таро: Пятерка Мечей

Девам следует попытаться разрешить давние споры спокойно и дипломатично. На этой неделе лучше не возвращаться к взаимным обвинениям, а сосредоточиться на поиске понимания.

Откровенный разговор поможет увидеть ситуацию с другой стороны.

Весы

Карта Таро: Паж Кубков

Для Весов это может быть неделя легкости, приятных эмоций и романтики. Карта советует больше радоваться простым вещам, возвращаться к любимым занятиям и позволить себе немного беззаботности.

Не бойтесь проявлять искренность - она поможет укрепить важные связи.

Скорпион

Карта Таро: Луна

Скорпионам стоит больше слушать себя и повнимательнее присмотреться к людям рядом. Откровенные разговоры могут открыть неожиданные стороны близких.

Эта неделя благоприятна для того, чтобы лучше понять собственные чувства и эмоции других.

Стрелец

Карта Таро: Десятка Кубков

Стрельцов ждет подходящий период для любви, дружбы и семейного общения. Карта указывает на теплые моменты с людьми, которые действительно важны.

Проводите больше времени с близкими и не скрывайте своих эмоций.

Козерог

Карта Таро: Император

Козерогам следует пересмотреть подход к сложным ситуациям в отношениях. На этой неделе лучше избегать борьбы за первенство и попытаться найти компромисс.

Поддержка и искренность могут помочь изменить динамику отношений.

Водолей

Карта Таро: Тройка Кубков

Для Водолеев эта неделя сулит больше радости, встреч и приятного отдыха. Карта рекомендует позволить себе расслабиться и насладиться моментом.

Не отказывайтесь от приглашений и возможности провести время в хорошей компании.

Рыбы

Карта Таро: Королева Мечей

Рыбам следует использовать свою дипломатичность и умение убеждать. На этой неделе можно успешно представить свои идеи или заручиться поддержкой важных людей.

Главное - говорить уверенно, четко и учитывать интересы других.