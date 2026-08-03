Таро-гороскоп на неделю с 3 по 9 августа: кому пора действовать, а кому - отпустить прошлое
Новая неделя, которая продлится с 3 августа по 9, принесет знакам Зодиака неожиданные вызовы и возможности. Кому-то стоит действовать активнее, а кому-то - оставить прошлое позади и двигаться дальше.
Что обещает Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Императрица
На этой неделе Овнов ждет теплая и гармоничная энергия. Карта Императрица советует больше времени уделять близким, наслаждаться общением, романтикой и уютом.
Не бойтесь проявлять чувства - ваше внимание и забота могут подарить радость не только вам, но и людям рядом.
Телец
Карта Таро: Тройка Мечей
Тельцам следует разобраться с ситуациями, оставившими неприятный осадок. На этой неделе может прийти время для важного разговора или установления новых границ в отношениях.
Не спешите верить только словам - обращайте внимание на поступки людей.
Близнецы
Карта Таро: Девятка Кубков
Близнецов ждет период восстановления и приятных изменений. После сложного этапа появится возможность отдохнуть, получить положительные эмоции и вернуть веру в свои силы.
Это удачное время для новых планов и желаний - не бойтесь воспользоваться шансами, которые появляются.
Рак
Карта Таро: Семерка Жезлов
Ракам на этой неделе придется отстаивать свою позицию. Карта советует не молчать, если что-то важное требует пояснений или изменений.
Ваши слова могут оказать сильное влияние, поэтому говорите уверенно, но без лишних конфликтов.
Лев
Карта Таро: Колесо Фортуны
Львов ожидают изменения в сфере отношений и новые знакомства. Некоторые старые связи могут оставаться в прошлом, открывая место для новых людей и возможностей.
Будьте открыты к неожиданным встречам - они могут стать важными в будущем.
Дева
Карта Таро: Пятерка Мечей
Девам следует попытаться разрешить давние споры спокойно и дипломатично. На этой неделе лучше не возвращаться к взаимным обвинениям, а сосредоточиться на поиске понимания.
Откровенный разговор поможет увидеть ситуацию с другой стороны.
Весы
Карта Таро: Паж Кубков
Для Весов это может быть неделя легкости, приятных эмоций и романтики. Карта советует больше радоваться простым вещам, возвращаться к любимым занятиям и позволить себе немного беззаботности.
Не бойтесь проявлять искренность - она поможет укрепить важные связи.
Скорпион
Карта Таро: Луна
Скорпионам стоит больше слушать себя и повнимательнее присмотреться к людям рядом. Откровенные разговоры могут открыть неожиданные стороны близких.
Эта неделя благоприятна для того, чтобы лучше понять собственные чувства и эмоции других.
Стрелец
Карта Таро: Десятка Кубков
Стрельцов ждет подходящий период для любви, дружбы и семейного общения. Карта указывает на теплые моменты с людьми, которые действительно важны.
Проводите больше времени с близкими и не скрывайте своих эмоций.
Козерог
Карта Таро: Император
Козерогам следует пересмотреть подход к сложным ситуациям в отношениях. На этой неделе лучше избегать борьбы за первенство и попытаться найти компромисс.
Поддержка и искренность могут помочь изменить динамику отношений.
Водолей
Карта Таро: Тройка Кубков
Для Водолеев эта неделя сулит больше радости, встреч и приятного отдыха. Карта рекомендует позволить себе расслабиться и насладиться моментом.
Не отказывайтесь от приглашений и возможности провести время в хорошей компании.
Рыбы
Карта Таро: Королева Мечей
Рыбам следует использовать свою дипломатичность и умение убеждать. На этой неделе можно успешно представить свои идеи или заручиться поддержкой важных людей.
Главное - говорить уверенно, четко и учитывать интересы других.