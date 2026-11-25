12 місце - Козоріг

Козороги не завжди розуміють жарти інших, а їхнє власне почуття гумору часто буває дуже специфічним. Вони можуть видати настільки сухий саркастичний коментар, що оточення не одразу зрозуміє, чи це був жарт.

11 місце - Скорпіон

Скорпіони обожнюють чорний гумор, іронію та жарти з подвійним змістом. Їхні підколи можуть бути настільки влучними, що сміються всі, крім того, кому вони адресовані.

10 місце - Телець

Тельці не прагнуть постійно бути душею компанії, але в потрібний момент можуть неабияк здивувати своїм гумором. Вони люблять життєві жарти, кумедні історії та вміють сміятися з побутових ситуацій.

9 місце - Діва

Діви мають тонке почуття гумору й часто помічають кумедні деталі, які залишаються непомітними для інших. Їхня сильна сторона - сарказм і влучні зауваження, які можуть розсмішити навіть найсерйозніших людей.

8 місце - Рак

Раки люблять жартувати з близькими та створювати навколо себе теплу атмосферу. Їхній гумор зазвичай добрий і душевний, хоча іноді вони можуть так захопитися самоіронією, що сміятимуться над собою голосніше за всіх.

7 місце - Риби

Риби мають багату фантазію, тому їхні жарти часто бувають несподіваними та трохи абсурдними. Вони вміють розрядити напружену атмосферу кумедною історією або таким порівнянням, яке ніхто інший не вигадав би.

6 місце - Лев

Леви люблять увагу, а гумор допомагає їм опинятися в центрі компанії. Вони обожнюють розповідати смішні історії, пародіювати знайомих і навіть перетворювати звичайну розмову на справжнє шоу.

5 місце - Овен

Овни жартують швидко, голосно та без зайвих роздумів. Їхній гумор часто спонтанний, трохи зухвалий і дуже заразливий, тому поруч із ними рідко буває нудно.

4 місце - Терези

Терези мають чудове відчуття моменту й знають, як пожартувати так, щоб нікого не образити. Вони легко знаходять спільну мову з різними людьми, а їхня чарівність та іронія роблять їх бажаними гостями будь-якої компанії.

3 місце - Стрілець

Стрільці - справжні генератори веселощів, які здатні знайти привід для сміху практично в будь-якій ситуації. Вони обожнюють розіграші, кумедні пригоди та жарти без фільтрів, а їхній оптимізм швидко передається оточенню.

2 місце - Водолій

Водолії мають нестандартне мислення, тому їхній гумор часто стає несподіванкою для інших. Вони можуть видати абсолютно абсурдний жарт із серйозним обличчям або придумати таку кумедну ситуацію, що компанія ще довго її згадуватиме.

1 місце - Близнюки

Близнюки заслужено очолюють рейтинг завдяки своїй дотепності, легкості у спілкуванні та вмінню миттєво реагувати на будь-яку ситуацію. Вони майстерно грають словами, вигадують жарти на ходу та здатні розсмішити навіть тих, хто прийшов на вечірку без настрою. З ними майже неможливо засумувати, адже кожна розмова може перетворитися на комедійне шоу.