Авто легло на "спину": в Киеве произошло жуткое ДТП с опрокидыванием (фото)

Коллаж РБК-Украина

Обошлось без пострадавших

Утром, 25 января, возле станции Киевского метрополитена произошла жуткая авария с опрокидыванием. Об этом инциденте информирует dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Уточняется, что ДТП произошло недалеко от станции метро "Выдубичи". На опубликованном в сети снимке видно, что машина красного цвета лежит на "спине" возле обочины дороги.

Фото: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Предварительно, в сторону Корчеватого, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и перевернулся. Чудом обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию", - указано в посте.

Скриншот поста: (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы сообщали о том, что под Николаевом перевернулась фура с курами. В полуприцепе фуры находилось 6 тысяч птиц в клетках, которых перевозили из Херсона на мясокомбинат в Каменец-Подольский, много клеток рассыпалось по дороге, часть ящиков разорвалась, и куры из них разбежались в разные стороны.

Кстати, недавно в Киеве таксист уснул за рулем и вылетел на тротуар.. При этом водитель машины утверждает, что находился в состоянии бодрствования. В результате инцидента у машины полностью "счесало" переднюю часть.

Ранее мы также писали, что в Киеве девушка на авто влетела в людную остановку - она пренебрегла предупреждением ГСЧС не пользоваться личным транспортом во время сильных снегопадов.