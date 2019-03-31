Бил ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев: установлена личность неадеквата

ДТП в Одессе, которое произошло в субботу, 30 марта, унесло жизнь одного нацгвардейца, еще двое - были госпитализированы. После аварии к лежащим в луже крови пострадавшим подбежал неадекват и стал избивать их ногами. На следующий день отморозка, добивавшего военнослужащих задержали, сообщает Арсен Аваков в Facebook.

Напомним, автомобиль Opel на еврономерах сбил трех военнослужащих нацгвардии, которые вышли на патрулирование города. Авария произошла на пересечении улицы Кишиневская и проспекта Добровольского. В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Флоря 1996 года рождения.

"После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую - и тут - эта мразина в синей куртке - он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина", - написал Аваков.

ДТП в Одессе - задержали подозреваемого в избиении нацгвардейцев (фото: facebook.com/arsen.avakov)

После содеянного "неадекват в синей куртке" сбежал с места преступления еще до прибытия полиции и медиков. На следующий день его задержали - им оказался некий Путилин, ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит.

Ему предъявляют обвинения по ч. 2. ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

ДТП в Одессе - задержали подозреваемого в избиении нацгвардейцев (видео: facebook.com/arsen.avakov)

К слову, бывший адвокат виновницы смертельного ДТП в Харькове, Алены Зайцевой рассказала о том, почему приняла решение выйти из дела, а также о перспективах успеха своей экс-подзащитной на новом суде.

Ранее мы сообщали, что адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались.