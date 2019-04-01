Дети просили: многодетная мать в Запорожье организовала незаконный "бизнес"

Многодетная мать из Запорожья регулярно воровала велосипеды у любителей активного отдыха в городе. За свою "карьеру" женщина успела увести более семи велосипедов, сообщает местное издание "Vместе".

Известно, что 31-летняя жительница Днепровского района промышляла воровством с февраля по март 2019 года. На горячем воровку поймали соседи героини, которая пыталась спрятать в подъезде очередное средство передвижения.

Соседям женщина рассказывала, что велосипеды ее детям дарит "добрый дядя".

В Запорожье мать угоняла велосипеды ради детей (фото: vmestezp.org)

Свои поступки многодетная мать объясняла так: "Дети очень просят велосипед, хотят кататься, а денег у меня нет. Приходится идти на преступление, так как угнать самим я не разрешаю, они еще маленькие для криминальной ответственности".

К слову, женщине неоднократно предлагали помощь и приглашали в центры социальной поддержки. Кроме того, многодетная мама рассказывает, что отказывается просить помощь у служб. Говорит, что стесняется.

Также известно, что ни одного заявления в полицию на гражданку пока подано не было.

В Запорожье мать угоняла велосипеды ради детей (фото: vmestezp.org)

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