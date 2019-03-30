ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвиняет частную "обменку": киевлянку ограбили на 1,3 млн грн

STYLERПроисшествия    30.03.2019 - 13:37
Обвиняет частную "обменку": киевлянку ограбили на 1,3 млн грн
В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Печерске у женщины украли крупную сумму, вероятно, по наводке работников частной "обменки"

В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен, за которые она с супругом планировала купить квартиру. Как сообщается, инцидент произошел 29 марта около 17:00 на улице Московской возле местного отдела полиции. Об этом сообщает "Страна.UA"

По данным сотрудников МВД, киевлянка сидела в автомобиле Volkswagen Toureg, ждала возвращения мужа. Во время ожидания к автомобилю подошел некий мужчина и стал привлекать ее внимание, постучав в окно. Потерпевшая не хотела открывать дверь и только приспустила стекло. Незнакомец заявил, что она своим джипом поцарапала его автомобиль. Женщина опрометчиво открыла дверь своей машины, чтобы показать, что незнакомец ошибается. Это и нужно было грабителю - он моментально вырвал у нее из рук сумку с 1,3 миллионами гривен, после чего скрылся на улице.

Киевлянка бросилась за вором, начала звать на помощь прохожих, но мужчина вскочил в автомобиль (марку и номер она не запомнила), и рванул в сторону бульвара Леси Украинки. Позже выяснилось, что украденные деньги потерпевшая вместе с мужем собирались в тот день потратить на покупку квартиры и специально поменяли доллары на гривны.

В МВД подозревают, что к ограблению причастны работники частной "обменки", которые обменяли женщине крупную сумму на гривны. По словам женщины, ограбил ее мужчина грузинской национальности, одетый в серую куртку.

Обвиняет частную &quot;обменку&quot;: киевлянку ограбили на 1,3 млн грн

В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сейчас полиция проверяет камеры наблюдения и допрашивает свидетелей. Заведено уголовное дело по статье 186 УК Украины (Грабеж).

Напомним, что студенты задержали вора, обокравшего беременную женщину. Двое студентов университета фискальной службы Украины стали свидетелями ограбления женщины на улице Университетской. Мужчина похитил у нее 400 гривен. Неравнодушные парни задержали вора, положив того на живот на землю и не давая сбежать.

Также мы писали, что во Львове злоумышленник проник в квартиру и принял душ. На кухне правоохранительные органы обнаружили неизвестного мужчину, который уже успел сложить продукты на столе, а также принять душ.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром охранники частной фирмы ограбили дом с 9-летней девочкой. При этом у злоумышленников было при себе оружие.

В Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту Девочку избили: в Киеве псевдоволонтеры придумали новый способ "развода"
Выборы 2019 Выборы в Украине: как проходит день тишины перед голосованием за президента Рейтинги кандидатов
Новости Украины Киевобмен валютограблениекражавор
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь