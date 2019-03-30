Обвиняет частную "обменку": киевлянку ограбили на 1,3 млн грн

В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Печерске у женщины украли крупную сумму, вероятно, по наводке работников частной "обменки"

В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен, за которые она с супругом планировала купить квартиру. Как сообщается, инцидент произошел 29 марта около 17:00 на улице Московской возле местного отдела полиции. Об этом сообщает "Страна.UA"

По данным сотрудников МВД, киевлянка сидела в автомобиле Volkswagen Toureg, ждала возвращения мужа. Во время ожидания к автомобилю подошел некий мужчина и стал привлекать ее внимание, постучав в окно. Потерпевшая не хотела открывать дверь и только приспустила стекло. Незнакомец заявил, что она своим джипом поцарапала его автомобиль. Женщина опрометчиво открыла дверь своей машины, чтобы показать, что незнакомец ошибается. Это и нужно было грабителю - он моментально вырвал у нее из рук сумку с 1,3 миллионами гривен, после чего скрылся на улице.

Киевлянка бросилась за вором, начала звать на помощь прохожих, но мужчина вскочил в автомобиль (марку и номер она не запомнила), и рванул в сторону бульвара Леси Украинки. Позже выяснилось, что украденные деньги потерпевшая вместе с мужем собирались в тот день потратить на покупку квартиры и специально поменяли доллары на гривны.

В МВД подозревают, что к ограблению причастны работники частной "обменки", которые обменяли женщине крупную сумму на гривны. По словам женщины, ограбил ее мужчина грузинской национальности, одетый в серую куртку.

В Киеве на Печерске у женщины украли 1,3 миллиона гривен (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сейчас полиция проверяет камеры наблюдения и допрашивает свидетелей. Заведено уголовное дело по статье 186 УК Украины (Грабеж).

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